IMAGO / kolbert-press Na zdjęciu: Marius Wolf

Borussia Dortmund Borussia M’gladbach Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 listopada 2023 16:38 .

BVB – M’Gdladbach, typy bukmacherskie

Borussia Dortmund w nadchodzącym spotkaniu 12. kolejki rozgrywek Bundesligi zmierzy się na własnym boisku z Borussią Monchengladbach. Spotkania między tymi zespołami zawsze elektryzują kibiców i tak samo będzie w sobotę. Mimo że na tym etapie sezonu drużyny dzieli aż osiem punktów różnicy. Ja spodziewam się wyrównanej rywalizacji. Moim zdaniem ekipa Edina Terzicia w tym starciu zdobędzie maksymalnie dwie bramki. Mój typ: Borussia Dortmund poniżej 2,5 gola

Superbet 1.75 Borussia Dortmund poniżej 2.5 gola Zagraj!

BVB – M’Gladbach, ostatnie wyniki

Borussia Dortmund w ostatnim czasie delikatnie spuściła nogę z gazu. Pięć ostatnich spotkań drużyny Edina Terzicia kończyło się dwoma wygranymi (1:0 z Hoffenheim w Pucharze Niemiec oraz 2:0 z Newcastle United w Lidze Mistrzów), jednym remisem (3:3 z Eintrachtem Frankfurt), a także dwoma porażkami (0:4 z Bayernem Monachium i 1:2 z VfB Stuttgart).

Natomiast Borussia Monchengladbach po słabym początku sezonu wreszcie wróciła na dobre toru. “Źrebaki” w pięciu ostatnich meczach zdołali odnieść trzy zwycięstwa (2:1 z Heidenheim, 3:1 z Heidenheim w Pucharze Niemiec oraz 4:0 z VfL Wolfsburg), zaliczyć jeden remis (3:3 z Freiburgiem) i ponieść jedną porażkę (1:3 z FC Koln).

BVB – M’Gladbach, historia

Ostatnie starcia między tymi zespołami przynosiły nie tylko ogromne emocje, ale także dużą liczbę goli. W ubiegłym sezonie jesienią padł wynik 4:2 dla Borussii Monchengladbach, a w rewanżu było już 5:2 dla gospodarzy sobotniego pojedynku. Wcześniejsze trzy mecze kończyły się dwukrotnie zwycięstwem BVB, a także raz “Źrebaków”.

BVB – M’Gladbach, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego starcia jest Borussia Dortmund. Jeśli rozważasz typ na ich wygraną, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.47 – 1.50, podczas gdy na zwycięstwo Borussii Monchengladbach sięgają nawet 5.75. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Jak zakończy się spotkanie? wygraną BVB 0% remisem 0% wygraną Monchengladbach 100% 5 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną BVB

remisem

wygraną Monchengladbach

BVB – M’Gladbach, przewidywane składy

Borussia Dortmund Edin Terzic 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Borussia M’gladbach Gerardo Seoane Borussia Dortmund Edin Terzic 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Borussia M’gladbach Gerardo Seoane Rezerwowi ▼ 5 Ramy Bensebaini 7 Giovanni Reyna 9 Sebastien Haller 18 Youssoufa Moukoko 21 Donyell Malen 24 Thomas Meunier 30 Ole Pohlmann 31 Silas Ostrzinski 43 Jamie Bynoe-Gittens 2 Fabio Chiarodia 5 Marvin Friedrich 7 Patrick Herrmann 10 Florian Neuhaus 19 Nathan N’Goumou 23 Christoph Kramer 25 Robin Hack 28 Grant-Leon Ranos Borussia Dortmund Edin Terzic 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Borussia M’gladbach Gerardo Seoane Borussia Dortmund Edin Terzic 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Borussia M’gladbach Gerardo Seoane Rezerwowi ▼ 5 Ramy Bensebaini 7 Giovanni Reyna 9 Sebastien Haller 18 Youssoufa Moukoko 21 Donyell Malen 24 Thomas Meunier 30 Ole Pohlmann 31 Silas Ostrzinski 43 Jamie Bynoe-Gittens 2 Fabio Chiarodia 5 Marvin Friedrich 7 Patrick Herrmann 10 Florian Neuhaus 19 Nathan N’Goumou 23 Christoph Kramer 25 Robin Hack 28 Grant-Leon Ranos

BVB – M’Gladbach, transmisja meczu

Spotkanie Borussia Dortmund – Borussia Monchengladbach odbędzie się w sobotę (25 listopada) o godzinie 15:30. Mecz będzie można oglądać na platformie streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.