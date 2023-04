Crystal Palace – West Ham: typy, kursy, zapowiedź (29.04.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Jean-Philippe Mateta

Crystal Palace – West Ham, typy i przewidywania

Crystal Palace w tym sezonie już raz ograło West Ham, który w sobotę ma ochotę na odwet. Kluby sąsiadują ze sobą niemalże w tabeli Premier League, choć ich cele przed rozpoczęciem sezonu nie były zbieżne. Na niekorzyść Młotów działa fakt, że wciąż grają na dwa fronty – w Lidze Konferencji awansowały już do półfinału. Pytanie co powinno być dla nich najważniejsze – jak najwyższa lokata w Premier League, czy triumf w europejskich pucharach i wywalczenie sobie przepustki do gry w Lidze Europy? Nasz typ: Zakład bez remisu – Crystal Palace.

Crystal Palace – West Ham, ostatnie wyniki

Po dwóch wysokich zwycięstwach nad Gent i Bournemouth West Ham zanotował kolejną już w tym sezonie porażkę. Lepszy okazał się Liverpool, który na wyjeździe wygrał 2:1. The Reds jednak wyraźnie przeważali i trudno określić ich triumf mianem niezasłużonego.

Bilans Crystal Palace wyglądał znakomicie do czasu starcia z Evertonem. Orły wygrały kolejno 2:1 z Leicester, rozgromiły 5:1 Leeds i pokonały 2:0 Southampton. The Toffees udało się ich zatrzymać, a mecz zakończył się bezbramkowym remisem. W ostatniej kolejce zespół z Londynu przegrał na wyjeździe z Wolverhampton 0:2.

Crystal Palace – West Ham, sytuacja kadrowa

Wciąż kontuzjowany pozostaje Wilfried Zaha, którego zabraknie w sobotnim meczu z West Hamem. Oprócz Iworyjczyka z urazem zmagają się również Nathaniel Clyne i Nathan Ferguson. Po stronie gości natomiast jedynym zawodnikiem niezdolnym do gry pozostaje Gianluca Scamacca.

West Ham – Crystal Palace, historia

Rywalizacja między West Hamem i Crystal Palace w ostatnich latach była dość wyrównana. Raz wygrywały Młoty, a raz Orły. Porównując pięć ostatnich spotkań, West Ham wygrał dwa z nich, a Crystal Palace wygrało raz. Pozostaje starcia kończyły się remisami.

Crystal Palace – West Ham, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wskazują faworyta sobotniego meczu. Kursy na Crystal Palace i West Ham są niemal identyczne i wynoszą ok. 2.75. Najwyżej, bo na 3.20 wyceniany jest za to remis.

Crystal Palace – West Ham, kto wygra

Crystal Palace – West Ham, przewidywane składy

Crystal Palace: Johnstone – Richards, Andersen, Guehi, Mitchell – Lokonga, Milivojevic, Hughes – Olise, Ayew, Eze

West Ham: Fabiański – Coufal, Zouma, Aguerd, Cresswell – Soucek, Rice, Paqueta – Bowen, Antonio, Benrahma

Crystal Palace – West Ham, transmisja

Meczu Crystal Palace z West Hamem niestety nie obejrzycie w polskiej telewizji. Będzie on dostępny jedynie na platformie Viaplay. Spotkanie skomentują Przemysław Pełka i Michał Gutka. Początek już w sobotę o godzinie 13:30.

