Crystal Palace – Nottingham: typy, kursy, zapowiedź (07.10.2023)

Crystal Palace Nottingham Forest

Crystal Palace – Nottingham: zapowiedź

Ostatnim sobotnim starciem w Premier League będzie rywalizacja Crystal Palace z Nottingham Forest. Będzie to spotkanie sąsiadów w tabeli, bowiem gospodarze zajmują obecnie 9. lokatę w lidze. Z kolei ekipa gości okupuje 12. miejsce. Więc m.in. właśnie bliskość w tabeli wskazuje na to, że czeka nas bardzo wyrównane starcie. Niemniej trudno również sobie wyobrazić – patrząc na ostatnią historię rywalizacji – że w tym spotkaniu będziemy świadkami wielu bramek. Dlatego mój typ na to spotkanie: poniżej 3,5 bramki.

Crystal Palace – Nottingham: sytuacja kadrowa

Oba zespoły muszą mierzyć się ze swoimi problemami kadrowymi. Po stronie ekipy z Londynu w sobotnim meczu zabraknie m.in. Deana Hendersona, Eberechi’ego Eze oraz Naouirou’ego Ahamady. Zaś w szeregach Nottingham nie będziemy mogli oglądać: Danilo, Felipe oraz Moussy Niakhate, który jest zawieszony za czerwoną kartkę.

Crystal Palace – Nottingham: ostatnie wyniki

Ostatni mecz Crystal Palace z Manchesterem United przyniósł sporo pozytywnej energii dla zespołu z Londynu. Ekipa Roya Hodgsona pokonała “Czerwone Diabły” 1:0 na wyjeździe. Jeśli chodzi o wcześniejsze spotkania, to “Orły” zanotowały w sumie dwa zwycięstwa, dwa remisy i dwie porażki. To pozwala z dorobkiem jedenastu punktów zajmować 9. miejsce w tabeli Premier League.

Z kolei Nottingham w tym sezonie może pochwalić się bardzo podobnym bilansem. Zespół Forest wygrał dwukrotnie, dwa razy remisował i trzy razy ulegał z ligowymi rywalami. Jednak trzy ostatnie spotkania to dwa mecze zakończone podziałem punktów i jedna porażka. Ostatnia wygrana to mecz Chelsea.

Crystal Palace – Nottingham: historia

W ostatnich latach historia rywalizacji tych ekip jest skromna. Zespoły te mierzyły się ze sobą w oficjalnych meczach tylko dwukrotnie przez ostatnie 10 lat. Były to spotkania w poprzednim sezonie. Wówczas w pierwszym meczu padł wynik 1:0 dla sobotnich gości. Z kolei na stadionie Crystal Palace mecz zakończył się wynikiem 1:1. Szukając ostatniego zwycięstwa “Orłów” trzeba cofnąć się aż do roku 2011 i rywalizacji w Championship. Palace wygrało wtedy 1:0.

Crystal Palace – Nottingham: kursy bukmacherskie

Typy bukmacherów na to spotkanie są wyrównane. Jednak lekkim faworytem jest zespół Crystal Palace. Kurs na zwycięstwo ekipy z Londynu oscyluje w graniach 2.25 Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 3.05 – 3.30. Grając na zwycięstwo gości stawiamy po kursie około 3.50. To dobra okazja, aby skorzystać z oferty Superbet, który przygotował specjalną promocję dla nowych klientów. Zarejestruj konto z kodem promocyjnym Superbet GOAL i odbierz premię dla graczy. Każdy typer rejestrujący się z hasłem GOAL otrzyma cztery, zamiast trzech bonusów dostępnych w standardowej ofercie powitalnej, a wśród nich jest między innymi darmowy zakład.

Przewidywana jedenastka na mecz

Crystal Palace Roy Hodgson 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Nottingham Forest Steve Cooper Rezerwowi ▼ 4 Rob Holding 17 Nathaniel Clyne 23 Malcolm Ebiowei 26 Chris Richards 31 Remi Matthews 44 Jairo Riedewald 49 Jesurun Rak-Sakyi 53 Ademola Ola-Adebomi 77 David Ozoh Nuno Tavares 3 Joe Worrall 4 Neco Williams 7 Cheikhou Kouyate 8 Morgan Gibbs-White 10 Chris Wood 11 Andrey Santos 12 Harry Toffolo 15 Odisseas Vlachodimos 23 Divock Origi 27 Gonzalo Montiel 29 Ola Aina 43

Crystal Palace – Nottingham: transmisja

Mecz ten nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Transmisja na żywo z tego pojedynku będzie prowadzona jedynie online na platformie Viaplay dostępnej na urządzenia mobilne oraz Smart TV. Początek rywalizacji w Londynie o 18:30.

