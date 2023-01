PressFocus Na zdjęciu: Manchester United

Zaległy mecz 7. kolejki Premier League, w którym Crystal Palace podejmie Manchester United, odbędzie się w środę 18 stycznia. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00. Najlepsze kursy bukmacherskie i typy na ten mecz prezentujemy w naszej zapowiedzi. Ponadto przewidywane składy, absencje i historia bezpośrednich spotkań.

Crystal Palace – Manchester United: typy i przewidywania

Manchester United idzie jak burza w Premier League. Czerwone Diabły odrabiają straty z początku sezonu i jeśli w środę wygrają zaległe spotkanie, wskoczą na drugie miejsce w tabeli. Piłkarze Erika ten Haga po prestiżowej wygranej w derbach Manchesteru będą chcieli pójść za ciosem i dopisać sobie kolejny komplet punktów.

Crystal Palace jest w trudnej sytuacji, ponieważ ostatnie mecze z Tottenhamem czy Chelsea pokazały, że odstaje od mocniejszych rywali. Oba spotkania przegrane do zera, rażąca nieskuteczność i kolejne porażki na koncie, w sumie już osiem w 18 dotychczasowych meczach.

Faworyt wydaje się być oczywisty, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że po mundialu Manchester United rozegrał tylko jedno spotkanie poza Old Trafford. Czerwone Diabły w domu prezentują się wybornie, ale na wyjazdach czasami potrafią zaliczyć wpadkę, jak choćby porażka z Aston Villa (1:3).

Patrząc tylko na mecze z weekendu obu zespołów, MU zrobił lepsze wrażenie i to grając przeciwko Manchesterowi City. Ten Hag nie nastawiał się tylko na kontry, ale zachęcał swoich piłkarzy do prowadzenia otwartej gry, co sprzyjało kreowaniu wielu dogodnych sytuacji do zdobycia goli.

Czy tego samego możemy się spodziewać w środę? Trudno to przewidzieć, ponieważ w weekend Manchester United czeka wyjazd do Londynu na mecz z liderującym Arsenalem, a co za tym idzie, Ten Hag pewnie trochę zamiesza w składzie w środowym spotkaniu. Ma jednak w kim wybierać.

Sama forma obu zespołów sugeruje, aby stawiać czystą dwójkę. Kursy na takie zdarzenie są atrakcyjne. Nasz typ na mecz Crystal Palace Manchester United jest jednak inny. Uważamy, że goście zdobędą powyżej 1,5 gola.

Crystal Palace – Manchester United: sytuacja kadrowa

Od weekendu wiele się nie zmieniło. W drużynie Patricka Vieiry nieobecni są Nathan Ferguson i James McArthur, z kolei w zespole gości kontuzjowani są Donny van de Beek i Diogo Dalot. Portugalczyk niedługo pewnie będzie do dyspozycji menedżera MU, ale w środę raczej nie zobaczymy go na boisku. Ciągle nie wiadomo do końca, co się dzieje z Jadonem Sancho i kiedy reprezentant Anglii wróci na boisko. Erik ten Hag przekonywał, że chciałby, aby nastąpiło to jak najszybciej, ale jednocześnie podkreślał, że chce cierpliwie i spokojnie wprowadzać swoją gwiazdę na boisko. Czy w środę możemy się spodziewać powrotu? Moment ku temu wydaje się odpowiedni, ale trudno to przewidzieć, angielskie media nastawiają się na kolejną absencję Sancho.

W derbach Manchesteru wydawało się, że po pierwszej połowie zostanie zmieniony Marcus Rashford, który sygnalizował problemy mięśniowe, ale wyszedł po przerwie i zdobył zwycięskiego gola. Być może w najbliższym spotkaniu ten Hag zechce dać mu odpocząć, choć z drugiej strony dolegliwości zgłaszał także Anthony Martial i prędzej zabraknie Francuza.

Crystal Palace – Manchester United: ostatnie wyniki

Patrząc na pięć ostatnich meczów Premier League, Manchester United jest najlepiej punktującą drużyną w lidze. Czerwone Diabły wygrały wszystkie mecze w tym czasie. Dla porównania Crystal Palace przegrało cztery spotkania i wygrało jedno.

Orły przegrały także dwa kolejne mecze na Selhurst Park. 12. miejsce w tabeli ligowej, 22 punkty na koncie i siedem przewagi nad strefą spadkową – taki jest ich bilans. Tymczasem Manchester United walczy o podium i ma świetną serię, która raczej nie zostanie przerwana w środę.

Crystal Palace – Manchester United: historia

W poprzednim sezonie obie drużyny wygrały bezpośrednie spotkania na własnym obiekcie, zgodnie po 1:0. W lipcu, przed startem obecnych rozgrywek, Manchester United okazał się lepszy od Crystal Palace w meczu towarzyskim (3:1).

Biorąc pod uwagę ostatnie 10 bezpośrednich meczów, Manchester United triumfował w pięciu z nich (na wyjeździe trzy razy). W każdym wygranym meczu wyjazdowym Czerwone Diabły strzelały przynajmniej dwa gole.

Crystal Palace – Manchester United: kursy bukmacherskie

Jak już wcześniej pisaliśmy, Manchester United jest faworytem meczu i kurs na wygraną gości wynosi około 1.80. Kursy na remis wahają się w przedziale 3.60 – 3.75, a na zwycięstwo Crystal Palace w okolicach 4.40. Najlepsze kursy bukmacherskie na typy 1X2 prezentujemy w poniższej tabeli.

Crystal Palace – Manchester United: przewidywane składy

Crystal Palace: Guaita – Clyne, Tomkins, Guehi, Mitchell – Schlupp, Doucoure, Eze – Olise, Mateta, Zaha.

Manchester United: De Gea – Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw – Fred, Casemiro, Antony, Eriksen, Fernandes – Rashford.

Crystal Palace – Manchester United: transmisja

Spotkanie Crystal Palace – Manchester United będzie transmitowane w Polsce. Będzie je można obejrzeć za pośrednictwem stacji Viaplay. Usługa dostępna w aplikacji mobilnej i na stronie Viaplay.

