Crystal Palace – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (25.02.2023)

Crystal Place – Liverpool: typy i kursy na mecz Premier League. Kwestia awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów dla Liverpoolu jest już raczej rozstrzygnięta. Porażka 2:5 z Realem Madryt zamyka niemal szanse na awans dla The Reds. Tym samym mogą oni skupić się na poprawie swojej sytuacji ligowej.

Crystal Place – Liverpool, typy i przewidywania

W 2023 roku Crystal Palace popadło w marazm, a kolejne mecze przynoszą kolejne rozczarowania. Orły nie wygrały w tym roku jeszcze żadnego spotkania, a sytuacja robi się coraz trudniejsza. Widocznie coś zacięło się w maszynie Patricka Vieiry. Zespół strzela bardzo mało bramek, co wynika z niewielkiej liczby kreowanych sytuacji bramkowych. W żadnym z ostatnich ośmiu spotkań nie strzelili więcej niż jednego gola. Ubogo wygląda to w przodzie, niepewnie również w tyle. Sztab szkoleniowy ma prawdopodobnie jeszcze więcej problemów do rozwiązania, aniżeli w zespole Liverpoolu.

Zawodnicy Liverpoolu pesymistycznie podchodzą do rewanżowego spotkania z Realem Madryt. Królewscy upokorzyli ich na Anfield, wbijając aż pięć bramek. Tak źle nie było już dawno. Fatalnie spisywała się defensywa, w której czarną owcą ostatnio był Joe Gomez. Anglik jest często spóźniony, podejmuje dwie decyzje, a niekiedy wręcz sabotuje działania kolegów z drużyny. Bez stabilizacji w defensywie The Reds mogą mieć problemy nawet w najbliższym spotkaniu z Crystal Palace. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Crystal Place – Liverpool, ostatnie wyniki

Jedynie w meczu z Brentford Crystal Palace wyglądało jeszcze względnie przyzwoicie. Jeśli chodzi o starcia z Brighton, Manchesterem United, czy Newcastle, Orły prezentowały się bardzo słabo. Remisy z Mewami i Srokami traktować należy w kategorii miłej niespodzianki, aniżeli zgubionych punktów.

Kiepsko wyglądają również ostatnie wyniki Liverpoolu. Udało się wygrać w derbach z Evertonem, a także z Newcastle na wyjeździe. Mecze z Brighton, Wolverhampton i Realem Madryt to całkowita kompromitacja podopiecznych Juergena Kloppa. Fatalnie wyglądała zwłaszcza defensywa, w której brakuje stabilizacji.

Crystal Place – Liverpool, sytuacja kadrowa

Patrick Vieira nie będzie mógł liczyć na Wilfrieda Zahę, co jest sporym osłabieniem składu. Oprócz Iworyjczyka z powodu urazów nie wystąpią również Ferguson, Johnstone, Tomkins i Ward. Braków jest zatem co niemiara.

Juergen Klopp natomiast będzie musiał poradzić sobie bez zmagających się z urazami Arthura, Diaza, Ramsaya i Thiago. Wątpliwości pojawiają się również w przypadku występów Joe Gomeza i Ibrahima Konate.

Crystal Place – Liverpool, historia

Na Anfield Crystal, Palace w 2. kolejce udało się zremisować 1:1. Wcześniej jednak Liverpool regularnie ogrywał Orły. Poprzednie mecze, poza wspomnianym remisem to 12 kolejnych zwycięstw The Reds. Bilans bezpośrednich meczów jest, jak widać brutalny dla zawodników Crystal Palace.

Crystal Place – Liverpool, kursy bukmacherskie

Różnica w kursach jest bardzo duża, a bukmacherzy wyraźnie wskazują na Liverpool. Kurs na wygraną The Reds wynosi w przybliżeniu 1.75. Typ na remis to już nawet 4.00. Zwycięstwo Orłów wyceniane jest na 4.75.

Crystal Place – Liverpool, kto wygra

Crystal Place – Liverpool, przewidywane składy

Crystal Palace: Guaita – Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell – Olise, Doucoure, Lokonga, Schlupp – Ayew, Mateta

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson – Henderson, Fabinho, Carvalho – Salah, Gakpo, Nunez

Crystal Place – Liverpool, transmisja

Mecz Crystal Palace z Liverpoolem obejrzycie standardowo na platformie streamingowej Viaplay. Będzie ono dostępne również na antenie CANAL+Sport 2. Początek rywalizacji w sobotę o godzinie 20:45.

