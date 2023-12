Crystal Palace – Brighton: typy, kursy, zapowiedź (21.12.2023)

Crystal Palace - Brighton, typy na mecz 18. kolejki Premier League. Mewy chcą wykorzystać fatalną dyspozycję rywala i zbliżyć się do ligowej czołówki. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Imago/Liam McAvoy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Crystal Palace – Brighton, typy i przewidywania

Crystal Palace od początku sezonu 2023/2024 ma mnóstwo problemów, natomiast jego szanse na utrzymanie w Premier League znacznie zwiększa fatalny poziom tegorocznych beniaminków. Orły mają kłopot ze zdobywaniem goli, a zwyciężają tylko sporadycznie. Obecnie od ponad miesiąca czekają na ligowy triumf, o co z pewnością będzie bardzo trudno w czwartkowej rywalizacji z Brighton. Mewy, choć nie tak imponujące jak w minionej kampanii, wciąż są wymagającym rywalem i marzą, aby zakończyć sezon w pierwszej szóstce. Mój typ – wygrana Brighton.

Crystal Palace – Brighton, ostatnie wyniki

Na ligowe zwycięstwo Crystal Palace czeka od ponad miesiąca. W minionej kolejce Orły nieoczekiwanie zatrzymały Manchester City, remisując z nim 2-2. Wcześniej poległy w rywalizacjach z Liverpoolem (1-2) oraz Bournemouth (0-2). W tabeli Premier League zajmują 15. miejsce i mają osiem punktów przewagi nad strefą spadkową.

Brighton w obecnym sezonie punktuje w kratkę i nie jest w stanie ustabilizować wyników. Znacznie lepiej radzi sobie w europejskich pucharach, gdzie wywalczyło awans do fazy pucharowej Ligi Europy. W minionej kolejce Premier League Mewy przegrały natomiast na Emirates Stadium z Arsenalem 0-2.

Crystal Palace – Brighton, historia

W bezpośredniej rywalizacji tych ekip Brighton notuje serię czterech kolejnych meczów bez porażki. W minionym sezonie Mewy wygrały u siebie 1-0, zaś na terenie Crystal Palace padł remis 1-1.

Crystal Palace – Brighton, kursy bukmacherskie

Za faworyta czwartkowej rywalizacji uznaje się Brighton, które przystąpi do niego w roli gościa. Kurs na zwycięstwo Mew wynosi najczęściej 2.20. W przypadku ewentualnej wygranej Crystal Palace jest to nawet 3.25. Kurs na remis waha się z kolei między 3.45 a 3.60. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podczas rejestracji podać kod do Superbet: GOAL.

Crystal Palace – Brighton, przewidywane składy

Crystal Palace: Henderson, Clyne, Ward, Andersen, Guehi, Mitchell, Olise, Riedewald, Richards, Schlupp, Mateta

Brighton: Verbruggen, Veltman, Igor, Dunk, Milner, Gross, Gilmour, Adingra, Pedro, Mitoma, Ferguson

Crystal Palace – Brighton, kto wygra?

Crystal Palace – Brighton, transmisja meczu

Czwartkowy mecz 18. kolejki Premier League pomiędzy Crystal Palace a Brighton rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

