Crvena Zvezda – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (13.12.2023)

Crvena Zvezda – Manchester City: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. The Citizens są już pewni zajęcia pierwszego miejsca w tabeli grupy G, a Serbowie grają tylko o honor. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Rajko Mitić już w najbliższą środę, 13 grudnia o godzinie 18:45.

Crvena Zvezda – Manchester City, typy i przewidywania

Crvena Zvezda z Ligą Mistrzów pożegna się w starciu z Manchesterem City. Serbski zespół nie ma już bowiem szans na awans do fazy pucharowej Champions League, ani na zajęcie trzeciego miejsca, które premiuje grą w 1/16 finału Ligi Europy. The Citizens znajdują się w zgoła odmiennej sytuacji – są pewni występu w 1/8 finału najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywek, a w losowaniu będą rozstawieni. Faworyta spotkania w ramach 6. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów nietrudno jest więc wskazać.

W pierwszym składzie gości powinien wybiec Julian Alvarez. Argentyńczyk na pewno spróbuje poprawić swój dorobek strzelecki. Mój typ: bramka Juliana Alvareza.

Crvena Zvezda – Manchester City, sytuacja kadrowa

Manchester City Zawodnik Powrót Zack Steffen knee-surgery Kilka dni Kevin De Bruyne Uraz ścięgna udowego Koniec grudnia 2023 Jérémy Doku Uraz nogi Kilka dni Erling Haaland Uraz stopy Kilka dni

Crvena Zvezda – Manchester City, ostatnie wyniki

Klub z Belgradu nie ma sobie równych w serbskiej Super Lidze – ostatnio pokonał FK Mladost Lucani 3:1 – a ogólnie notuje historyczną serię 122 meczów ligowych bez porażki. Crvenej Zvezdzie zdecydowanie gorzej idzie w Champions League, gdzie w poprzedniej serii gier musiała uznać wyższość Young Boys (0:2). Mistrz Anglii po porażce 0:1 z Aston Villą wygrał 2:1 z Luton Town. Podopieczni Pepa Guardioli na arenie europejskiej przed dwoma tygodniami ograli RB Lipsk (3:2).

Crvena Zvezda – Manchester City, historia

Obie ekipy stanęły naprzeciwko siebie tylko raz w całej historii. Miało to miejsce rzecz jasna w 1. kolejce fazy grupowej trwającej edycji Ligi Mistrzów. Manchester City na Etihad Stadium wygrał 3:1 z Crveną Zvezdą, a do siatki dwukrotnie wówczas trafił Julian Alvarez.

Crvena Zvezda – Manchester City, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem środowego spotkania są goście. Kurs na wygraną Crvenej Zvezdy wynosi mniej więcej 8.00, a typ na zwycięstwo Manchesteru City to około 1.35. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 5.30. Przy okazji obstawiania tego meczu można skorzystać z promocji oferowanej przez Fortunę. Dzięki niej możesz liczyć na bonus w postaci zakładów bez ryzyka do 600 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystaj z naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Crvena Zvezda – Manchester City, przewidywane składy

Crvena Zvezda Belgrad Barak Bakhar 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Crvena Zvezda Belgrad Barak Bakhar 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Rezerwowi ▼ 1 Zoran Popovic 3 Milos Degenek 5 Uros Spajic 8 Guelor Kanga Kaku 10 Aleksandar Katai 14 Peter Olayinka 17 Jean-Philippe Krasso 20 Kings Kangwa 22 Jovan Mijatovic 37 Vladimir Lucic 70 Uros Kabic 80 Stefan Mitrovic 4 Kalvin Phillips 5 John Stones 6 Nathan Aké 18 Stefan Ortega 21 Sergio Gomez 27 Matheus Nunes 33 Scott Carson 52 Oscar Bobb 82 Rico Lewis

Crvena Zvezda – Manchester City, kto wygra?

Crvena Zvezda – Manchester City, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Polsat Sport Premium 1. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na Stadionie Rajko Mitić już w najbliższą środę, 13 grudnia o godzinie 18:45.

