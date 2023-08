Cracovia – Zagłębie Lubin: typy, kursy, zapowiedź (11.08.2023)

IMAGO / P.Dziurman / Newspix Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Cracovia – Zagłębie, typy bukmacherskie

Cracovia na inauguracje czwartej kolejki zmierzy się na własnym stadionie z Zagłębiem Lubin. Obie drużyny dość dobrze weszły w sezon, a w szczególności podopieczni Waldemara Fornalika, trenera, który zgarnął nagrodę dla najlepszego szkoleniowca lipca w Ekstraklasie. Zarówno “Pasy” jak i “Miedziowi” będą chcieli podtrzymać dobrą passę, stąd mecz zapowiada się niezwykle ciekawie. My spodziewamy się zaciętego starcia, w którym nie powinni zabraknąć goli. Stawiamy na to, że obie drużyny zakończą mecz bez czystego konta. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Cracovia – Zagłębie, ostatnie wyniki

Podopieczni Jacka Zielińskiego w sezonie ligowym rozegrali dwa spotkania. W pierwszej kolejce zremisowali ze Stalą Mielec (2:2), natomiast w ostatnim starciu pokonali Radomiak Radom (1:0). W międzyczasie odbyły się także dwa sparingi z udziałem Cracovii – zwyciężyli 1:0 z Hapoelem Jerozolima oraz zremisowali 0:0 z grecką Gianniną.

Zagłębie Lubin nie miało meczu przełożonego, stąd rozegrali do tej pory w lidze o jeden mecz więcej niż przeciwnicy. Dwukrotnie udało im się zdobyć trzy punkty, pokonując 2:1 Ruch Chorzów i 2:1 Śląsk Wrocław. Natomiast w ostatniej kolejce zremisowali 1:1 z Lechem Poznań.

Cracovia – Zagłębie, historia

Mecze pomiędzy tymi drużynami zazwyczaj toczyły się wyrównanie, a kibice nie mogli narzekać na nudę. Pięć ostatnich meczów to dwa zwycięstwa Zagłębia, dwie wygrane Cracovii oraz jeden remis. W poprzednim sezonie w rundzie jesiennej po trzy punkty sięgnęła drużyna Jacka Zielińskiego (2:0), natomiast wiosną wygraną na swoim konciem zapisali “Miedziowi” (1:0).

Cracovia – Zagłębie, kursy bukmacherskie

Piątkowe spotkanie między tymi ekipami zapowiada się niezwykle wyrównanie, choć według bukmacherów minimalnym faworytem jest drużyna Cracovii. To właśnie za nimi będzie przemawiał atut własnego boiska oraz głośnych trybun. Jeśli rozważasz wygraną drużyny prowadzonej przez Jacka Zielińskiego, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.30 – 2.32, natomiast na zwycięstwo Zagłębia Lubin sięgają nawet 3.15. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Cracovia – Zagłębie, kto wygra?

Cracovia – Zagłębie, przewidywane składy

Cracovia (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Zagłębie Lubin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Cracovia (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Zagłębie Lubin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy Jacek Zielisnki Waldemar Fornalik Rezerwowi 7 Patryk Makuch

14 Sylwester Lusiusz

21 Kacper Smiglewski

25 Otar Kakabadze

31 Lukas Hrosso

36 Kacper Jodlowski

38 Jakub Myszor

73 Patryk Zaucha

87 Oliwier Hyla Jasmin Buric 1

Tornike Gaprindashvili 9

Arkadiusz Wozniak 11

Sergiy Buletsa 16

Marek Mroz 17

Michal Nalepa 25

Igor Orlikowski 31

Cracovia - Zagłębie, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 54 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzisz 45 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu Cracovii z Zagłębiem w piątek 11 sierpnia o godzinie 18:00.

