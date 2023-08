Cracovia – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (21.08.2023)

Cracovia - Piast Gliwice: typy i kursy na mecz piątej kolejki rozgrywek Ekstraklasy. Drużyna z Krakowa w najbliższym spotkaniu ligowym ugości na własnym obiekcie zespół prowadzony przez Aleksandara Vukovicia. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów. Początek rywalizacji na stadionie przy ulicy Kałuży już w poniedziałek (21 sierpnia) o godzinie 19:00.

IMAGO / Michał Chwieduk / Newspix Na zdjęciu: Frantisek Plach

Cracovia Piast Gliwice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 sierpnia 2023 19:02 .

Cracovia – Piast, typy bukmacherskie

Cracovia na zakończenie piątej kolejki podejmie na własnym stadionie Piast Gliwice. Oba zespoły podchodzą do tego meczu w dobrych nastrojach, bowiem w ostatniej serii gier udało im się dopisać do dorobku punktowego trzy oczka. Z pewnością jedni i drudzy będą chcieli podtrzymać dobrą passę, stąd zbliżające się starcie zapowiada się niezwykle ciekawie. My spodziewamy się, że w rywalizacji przy Kałuży jedna z ekip zachowa czyste konto. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – nie

STS 1.81 obie drużyny strzelą gola – nie Zagraj!

Cracovia – Piast, ostatnie wyniki

Podopieczni Jacka Zielińskiego bardzo dobrze weszli w sezon. W dotychczas rozegranych trzech spotkaniach nowego sezonu Ekstraklasy udało im się dwukrotnie zwyciężyć (1:0 z Radomiakiem Radom oraz 2:1 z Zagłębiem Lubin), a także raz zremisować (2:2 ze Stalą Mielec).

Natomiast Piast Gliwice po czterech kolejkach w dorobku punktowym ma pięć oczek. Raz udało im się wygrać (2:1 z Rakowem Częstochowa), dwukrotnie zremisować (0:0 ze Stalą Mielec i 0:0 z Górnikiem Zabrze) oraz ponieśli jedną porażkę (1:2 z Lechem Poznań).

Cracovia – Piast, historia

W poprzednim sezonie w rywalizacji między tymi zespołami dwukrotnie zwycięsko wychodził Piast Gliwice. Jesienią udało im się pokonać Cracovię na wyjeździe 1:0, natomiast wiosną na własnym obiekcie zwyciężyli 2:1. We wcześniejszych trzech spotkaniach również dwa razy zwyciężyła drużyna “Niebiesko-Czerwonych”, ale raz też po trzy punkty sięgnęła drużyna z Krakowa.

Cracovia – Piast, kursy bukmacherskie

Faworytem poniedziałkowego spotkania wydaje się być drużyna Piasta Gliwice, mimo że to za Cracovia będzie przemawiał atut własnego boiska oraz głośnego dopingu trybun. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo gości, to kursy na takie zdarzenie oscylują w okolicach 2.35 – 2.40. Podczas gdy na wygraną podopiecznych Jacka Zielińskiego bukmacherzy płacą nawet 3.20. Bukmacher STS przygotował natomiast ciekawą ofertę dla nowych klientów. Rejestrując konto z kodem promocyjnym STS GOAL możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka. To doskonała okazja, aby zaryzykować nic nie tracąc.

Cracovia – Piast, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Cracovii 0% remisem 0% wygraną Piasta 100% 5 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Cracovii

remisem

wygraną Piasta

Cracovia – Piast, przewidywane składy

Piast Gliwice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Cracovia (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Piast Gliwice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Cracovia (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Trenerzy Aleksandar Vukovic Jacek Zielisnki Rezerwowi 3 Miguel Muñoz

5 Tomas Huk

11 Damian Kadzior

14 Jakub Holubek

22 Tomasz Mokwa

24 Tom Hateley

27 Gabriel Kirejczyk

29 Marcel Bykowski

33 Karol Szymanski Mateusz Bochnak 17

Kacper Smiglewski 21

Otar Kakabadze 25

Lukas Hrosso 31

Kacper Jodlowski 36

Michal Stachera 55

Filip Rozga 63

Bartlomiej Kolec 72

Patryk Zaucha 73 Piast Gliwice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Cracovia (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Piast Gliwice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Cracovia (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Trenerzy Aleksandar Vukovic Jacek Zielisnki Rezerwowi 3 Miguel Muñoz

5 Tomas Huk

11 Damian Kadzior

14 Jakub Holubek

22 Tomasz Mokwa

24 Tom Hateley

27 Gabriel Kirejczyk

29 Marcel Bykowski

33 Karol Szymanski Mateusz Bochnak 17

Kacper Smiglewski 21

Otar Kakabadze 25

Lukas Hrosso 31

Kacper Jodlowski 36

Michal Stachera 55

Filip Rozga 63

Bartlomiej Kolec 72

Patryk Zaucha 73

Cracovia - Piast, transmisja meczu

Mecz Cracovia - Piast odbędzie się w poniedziałek (21 sierpnia) o godzinie 19:00. Transmisja z meczu będzie prowadzona na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Za pośrednictwem internetu mecz można obejrzeć korzystając z usługi CANAL+ online. Teraz dostęp do niej możesz uzyskać w promocyjnej cenie. Przy opcji bez zobowiązań można uzyskać rabat na pierwsze trzy miesiące dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Zamiast kwoty 54 zł, cena wyniesie tylko 39 zł miesięcznie. Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.