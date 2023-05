Cracovia - Miedź Legnica: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Czy gospodarze odniosą trzecie zwycięstwo z rzędu? A może to drużyna Grzegorza Mokrego przełamie niechlubną serię kolejnych ośmiu spotkań bez wygranej? Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tej potyczki. Początek rywalizacji już w poniedziałek 1 maja o godzinie 19:00.

PressFocus Na zdjęciu: Karol Knap

Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow Ekstraklasa Cracovia Miedź Legnica 1.90 3.55 4.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 maja 2023 07:04 .

Cracovia – Miedź, typy bukmacherskie

Cracovia podchodzi do poniedziałkowego starcia w dobrych nastrojach. Ostatnie dwie wygrane w lidze sprawiły, że drużyna Jacka Zielińskiego wciąż walczy o zajęcie miejsca w górnej piątce na koniec sezonu. Natomiast Miedź Legnica zajmuje ostatnią lokatę i praktycznie tylko cud może sprawić, że w dalszym ciągu będziemy mogli ich oglądać w Ekstraklasie. My spodziewamy się dobrego, choć dość jednostronnego meczu. Stawiamy na to, że z tej rywalizacji wyjdą zwycięsko gospodarze. Nasz typ: wygrana Cracovii

STS 1.80 wygrana Cracovii Zagraj!

Cracovia – Miedź, ostatnie wyniki

Cracovia w tym roku kalendarzowym nie imponowała formą. Jednak ostatnie dwa spotkania udało im się wygrać – z Lechią Gdańsk 2:1 i Radomiakiem 3:0. Ekipa Jacka Zielińskiego notowała remisy z takimi rywalami jak Widzew Łódź (1:1), czy Warta Poznań (0:0), a także przegrywała z Pogonią Szczecin (2:3) oraz Rakowem Częstochowa (1:4). Czyli w ostatnich sześciu spotkaniach dwa razy wygrali, zanotowali dwa remisy, a także dwukrotnie przegrali.

Drużyna Miedzi Legnica od ośmiu kolejnych spotkań nie potrafi zdobyć trzech punktów. Drużyna Grzegorza Mokrego w ostatnich pięciu spotkaniach trzykrotnie przegrywała (z Piastem Gliwice 0:1, Koroną Kielce 0:1, a także ostatnio z Rakowem Częstochowa 0:2), a także zanotowała dwa remisy (ze Stalą Mielec 1:1 oraz Legią Warszawa 2:2)

Cracovia – Miedź, historia

Cracovia z Miedzią Legnica w poniedziałek rozegra szósty mecz ligowy w historii. Aktualny bilans spotkań między obiema drużynami wychodzi remisowo. W pięciu dotychczasowych potyczkach padły trzy remisy, a obie drużyny zaliczyły przy tym po jednej wygranej.

W tym sezonie obie drużyny rozegrały między sobą mecz jesienią. Wówczas na stadionie w Legnicy padł remis 1:1. Gola dla Cracovii strzelił Jakub Myszor, natomiast dla Miedzi na listę strzelców wpisał się Angelo Henriquez.

Cracovia – Miedź, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy dość jednostronnie obstawiają niedzielny pojedynek. Zdecydowanym faworytem na papierze wydaje się być Cracovia i to za nim będzie przemawiał atut własnego boisko. Jeśli rozważasz zwycięstwo piłkarzy Jacka Zielińskiego, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.82 – 1.88 podczas gdy na zwycięstwo Miedzi Legnica sięgają nawet 4.85. Spotkanie to warto obstawiać na STS. Skorzystajcie z kodu promocyjnego oferowanego przez bukmachera. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, użyjcie naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Jak zakończy się spotkanie? wygrana Cracovii 100% remis 0% wygrana Miedzi 0% 3 + Głosy Oddaj swój głos: wygrana Cracovii

remis

wygrana Miedzi

Cracovia – Miedź, przewidywane składy

Cracovia – Miedź, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzisz 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu w Krakowie już w poniedziałek 1 maja o godzinie 19:00.