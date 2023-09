Clermont Foot – PSG: typy, kursy, zapowiedź (30.09.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Randal Kolo Muani i Achraf Hakimi

Clermont Foot – PSG, typy i przewidywania

Paris Saint-Germain w 7. kolejce Ligue 1 na wyjeździe zagra z Clermont Foot. Faworyta tego spotkania chyba nie trzeba wskazywać – Les Lanciers są czerwoną latarnią francuskiej ekstraklasy. Paryżanie po przekonującym zwycięstwie nad Olympique’iem Marsylia (4:0) liczą na kolejne trzy punkty. Warto dodać, że liderem tabeli obecnie jest Stade Brest, drugą pozycję zajmuje Nicea, a podopieczni Luisa Enrique to dopiero trzecia siła ligi. Mistrz kraju aktualnie traci jednak zaledwie dwa oczka do sensacyjnego lidera z Bretanii.

Randal Kolo Muani wreszcie zdobył pierwszego gola w barwach PSG. W sobotę będzie miał okazję poprawić swój dorobek. Nasz typ: bramka Randala Kolo Muaniego.

Clermont Foot – PSG, sytuacja kadrowa

Po stronie gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Yoela Armougoma oraz Neto Borgesa. Lista absencji jest dłuższa w drużynie gości – Luis Enrique najprawdopodobniej nie skorzysta z Presnela Kimpembe, Nuno Mendesa, Sergio Rico, Alexandre’a Letelliera, Marco Asensio, a także z największej gwiazdy Ligue 1, czyli Kyliana Mbappe.

Clermont Foot – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Yoel Armougom Uraz uda Uraz uda Powrót: Koniec października 2023 Uraz uda Koniec października 2023 Neto Borges Uraz uda Uraz uda Powrót: Połowa października 2023 Uraz uda Połowa października 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Yoel Armougom Uraz uda Uraz uda Powrót: Koniec października 2023 Uraz uda Koniec października 2023 Neto Borges Uraz uda Uraz uda Powrót: Połowa października 2023 Uraz uda Połowa października 2023

PSG - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Presnel Kimpembe Uraz ścięgna Achillesa Uraz ścięgna Achillesa Powrót: Powrót do treningów Uraz ścięgna Achillesa Powrót do treningów Nuno Mendes Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek stycznia 2024 Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2024 Sergio Rico Uraz głowy Uraz głowy Powrót: Koniec października 2023 Uraz głowy Koniec października 2023 Alexandre Letellier Zwichnięcie kolana Zwichnięcie kolana Powrót: Początek października 2023 Zwichnięcie kolana Początek października 2023 Marco Asensio Uraz stopy Uraz stopy Powrót: Początek października 2023 Uraz stopy Początek października 2023 Kylian Mbappe Skręcona kostka Skręcona kostka Powrót: Niepewny Skręcona kostka Niepewny Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Presnel Kimpembe Uraz ścięgna Achillesa Uraz ścięgna Achillesa Powrót: Powrót do treningów Uraz ścięgna Achillesa Powrót do treningów Nuno Mendes Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek stycznia 2024 Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2024 Sergio Rico Uraz głowy Uraz głowy Powrót: Koniec października 2023 Uraz głowy Koniec października 2023 Alexandre Letellier Zwichnięcie kolana Zwichnięcie kolana Powrót: Początek października 2023 Zwichnięcie kolana Początek października 2023 Marco Asensio Uraz stopy Uraz stopy Powrót: Początek października 2023 Uraz stopy Początek października 2023 Kylian Mbappe Skręcona kostka Skręcona kostka Powrót: Niepewny Skręcona kostka Niepewny

Clermont Foot – PSG, ostatnie wyniki

Lansjerzy są w fatalnej dyspozycji, stąd fakt, że zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Clermont Foot ostatnio przegrało 1:2 z Le Havre, a wcześniej musiało uznać wyższość Nantes (0:1). PSG w tym samym czasie pokonało Olympique Marsylia 4:0 w prestiżowym meczu Ligue 1, zwyciężyło 2:0 nad Borussią Dortmund w 1. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów i uległo Nicei 2:3 we francuskiej ekstraklasie.

Clermont Foot – PSG, historia

W całej historii byliśmy świadkami tylko czterech spotkań między tymi zespołami. Trzy z nich wygrało Paris Saint-Germain, a w ostatnim starciu obu ekip niespodziewanie triumfowało Clermont Foot (3:2).

Clermont Foot – PSG, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu są goście. Kurs na wygraną Clermont Foot wynosi około 6.50, a typ na zwycięstwo PSG to mniej więcej 1.45. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.80. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Clermont Foot – PSG, przewidywane składy

Clermont Foot (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Paris Saint-Germain (Przewidywany skład) 4-3-3 Clermont Foot (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Paris Saint-Germain (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy ▼ Pascal Gastien Luis Enrique Rezerwowi ▼ 1 Massamba Ndiaye

6 Habib Keita

8 Bilal Boutobba

15 Cheick Oumar Konate

18 Elba Rashani

21 Florent Ogier

24 Stan Berkani

91 Jérémie Bela

95 Grejohn Kyei Keylor Navas 1

Fabian Ruiz 8

Goncalo Ramos 9

Danilo Pereira 15

Nordi Mukiele 26

Cher Ndour 27

Carlos Soler 28

Clermont Foot – PSG, kto wygra?

remisem

zwycięstwem PSG

Clermont Foot – PSG, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Family, Eleven Sports 3 oraz Eleven Sports 4. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na rok z góry za 648 zł (54 zł/msc) zamiast 888 zł (cena regularna - 74 zł/msc), dzięki czemu zaoszczędzisz 240 zł. Początek meczu na Stade Gabriel Montpied w najbliższą sobotę, 30 września o godzinie 17:00.

