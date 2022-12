fot. PressFocus Na zdjęciu: Reprezentacja Brazylii

Chorwacja – Brazylia: typy na ćwierćfinał mistrzostw świata. Wkraczamy w kolejną fazę turnieju w Katarze. Chorwaci mają za sobą wyczerpujące starcie z Japonią, które wygrali dopiero po serii rzutów karnych. W zdecydowanie lepszych nastrojach znajdują się Brazylijczycy, którzy rozgromili Koreę Południową i pokazali, dlaczego są głównymi faworytami do wygrania całego mundialu. Początek pierwszego ćwierćfinałowego meczu w piątek o godzinie 16. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Education City Stadium Mistrzostwa świata, faza pucharowa Chorwacja Brazylia 8.50 5.00 1.38 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 grudnia 2022 23:27 .

Chorwacja – Brazylia, typy i przewidywania

W Katarze pozostało już tylko osiem najmocniejszych reprezentacji świata. Jest wśród nich Chorwacja, która w 1/8 mierzyła się z Japonią. Regulaminowy czas gry nie przyniósł rozstrzygnięcia, zatem o wyniku zadecydowały rzuty karne, które znacznie lepiej strzelał zespół z Europy. W ćwierćfinale Chorwatów czeka bardzo trudna przeprawa, bowiem zagrają z Brazylijczykami, którzy zdążyli już potwierdzić, dlaczego traktuje się ich jako głównych faworytów do mistrzowskiego tytułu. Zdaniem Kuby Olkiewicza drużyna z Ameryki Południowej po raz kolejny pokaże swój olbrzymi potencjał ofensywny i zapakuje kilka bramek.

Nie ulega wątpliwościom, że to właśnie na Brazylii ciąży presja zwycięstwa. Nie będzie miała natomiast tak łatwo, jak w starciu z Koreą Południową. Mając na uwadze, że azjatycki zespół był w stanie trafić do siatki Allisona, dysponująca większym potencjałem kadrowym Chorwacja również może tego dokonać. Nasz typ – obie drużyny strzelą gola.

Chorwacja – Brazylia, ostatnie wyniki

W fazie grupowej Chorwacja zajęła drugie miejsce, uznając wyższość Maroka oraz bezpośrednio eliminując Belgów po bezbramkowym remisie. Bardzo dobrze zaprezentowała się natomiast w starciu z Kanadą, wygrywając aż 4-1. W 1/8 finału Chorwaci napotkali poważne trudności. To Japończycy na przerwę schodzili z prowadzeniem, zaś po zmianie stron do wyrównania doprowadził Ivan Perisić. Regulaminowy czas nie przyniósł rozstrzygnięcia, podobnie zresztą jak dogrywka, która również zakończyła się bez goli. O awansie do ćwierćfinału zadecydowała więc seria rzutów karnych, fatalnie wykonywanych przez zespół z Azji.

Reprezentacja Brazylii konsekwentnie realizuje swój plan, jakim jest zdobycie mistrzostwa świata. W fazie grupowej zajęła pierwsze miejsce, pokonując Serbię i Szwajcarię, a także przegrywając w ostatniej kolejce z Kamerunem. Wówczas selekcjoner posłał do gry zawodników rezerwowych, dlatego ten wynik nie był do końca zaskakujący. Brazylijczycy zabawili się natomiast już w 1/8 finału, pokazując swój ogromny potencjał ofensywny. Do przerwy prowadzili z Koreą Południową aż 4-0. W drugiej połowie kolejnych bramek nie dołożyli, zaś na honorowe trafienie stać było Koreańczyków.

Chorwacja – Brazylia, historia

Obie drużyny mierzyły się ze sobą dotychczas czterokrotnie, a Brazylia nie przegrała ani razu. Po raz ostatni do bezpośredniego spotkania doszło w 2018 roku. Wówczas rozegrany został mecz towarzyski. Brazylijczycy pokonali Chorwatów 2-0 po bramkach Neymara oraz Roberto Firmino. W wyjściowym składzie ekipy z Ameryki Południowej na tamto spotkanie znaleźli się między innymi Miranda, Marcelo, Paulinho, Fernandinho, Coutinho czy Willian, których obecnie na próżno szukać w kadrze desygnowanej na turniej w Katarze.

Chorwacja – Brazylia, statystyki przed meczem

Brazylia nie przegrała żadnego z czterech spotkań przeciwko Chorwacji (3 zwycięstwa, 1 remis)

Chorwacja przegrała cztery z pięciu ostatnich meczów na mistrzostwach świata przeciwko drużynom z Ameryki Południowej

Brazylia do półfinałów mistrzostw świata dotarła dotychczas ośmiokrotnie, podczas gdy Chorwaci dokonali tego dwa razy

Richarlison strzelił dziesięć goli w dziewięciu ostatnich meczach, stając się tym samym najskuteczniejszym zawodnikiem reprezentacji Brazylii w 2022 roku

Przy okazji czterech ostatnich mistrzostw świata Brazylijczycy byli eliminowani przez zespoły z Europy

Chorwacja – Brazylia, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem w oczach bukmacherów jest Brazylia, bowiem kurs na jej zwycięstwo wynosi około 1,38. W przypadku wygranej Chorwatów jest to nawet aż 8.50.

Chorwacja Remis Brazylia 8.50 5.00 1.38 8.50 5.00 1.38 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 grudnia 2022 23:27 .

Chorwacja – Brazylia, przewidywane składy

Do ćwierćfinałowego starcia reprezentacja Brazylii przystąpi bez kilku zawodników. Kontuzja wykluczyła z dalszej gry Gabriela Jesusa, który zdążył opuścić już zgrupowanie kadry. Podobnie sprawa ma się w przypadku Alexa Tellesa. Do wyjściowego składu na mecz z Koreą Południową wrócił natomiast Neymar, który w dwóch spotkaniach fazy grupowej pauzował na skutek urazu. Swoją obecność na boisku gwiazdor PSG przypieczętował trafieniem z rzutu karnego. Nic nie wskazuje na to, aby miało go zabraknąć w rywalizacji z Chorwatami.

Chorwacja – Brazylia, transmisja meczu

Piątkowy mecz ćwierćfinałowy pomiędzy Chorwacją a Brazylią rozpocznie się o godzinie 16 na Education City Stadium. Telewizyjną transmisję można śledzić w kanałach TVP 1 oraz TVP Sport. Spotkanie tej fazy mistrzostw świata skomentują Dariusz Szpakowski i Sebastian Mila.

