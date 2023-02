Chelsea – Southampton: typy, kursy, zapowiedź (18.02.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Noni Madueke

Chelsea – Southampton: typy i kursy na mecz Premier League. The Blues w 24. kolejce Premier League zmierzą się z Southampton, który zamyka tabelę. Czy podopieczni Grahama Pottera wreszcie się przełamią i zgarną pełną pulę? Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi i sprawdzenia kursów bukmacherskich na ten pojedynek. Początek starcia na Stamford Bridge w najbliższą sobotę 18 lutego o godzinie 16:00.

Stamford Bridge Premier League Chelsea Southampton 1.40 4.90 8.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 lutego 2023 20:33 .

Chelsea – Southampton, typy i przewidywania

Trzeba przyznać, że Southampton nie przeżywa ostatnio najlepszego czasu – Święci odnieśli trzy porażki z rzędu w Premier League, a w najbliższej serii gier zagrają z naszpikowaną gwiazdami Chelsea. The Blues co prawda nie są w topowej formie, ale w końcu muszą pokazać, na co ich stać po wartościowych wzmocnieniach, których dokonali podczas minionego zimowego okienka transferowego.

Chelsea wreszcie musi się przełamać i odnieść zwycięstwo na boiskach Premier League, a nie będzie na to lepszej okazji niż spotkanie z czerwoną latarnią ligi – Southampton. Nasz typ: zwycięstwo Chelsea.

Chelsea – Southampton, sytuacja kadrowa

W drużynie z Londynu ciągle brakuje kontuzjowanych N’Golo Kante, Armando Brojy, Edouarda Mendy’ego, Christiana Pulisica, Raheema Sterlinga, a niepewny jest także występ Bena Chilwella.

Chelsea – absencje:

Jeśli chodzi o gości, to na murawie nie należy się spodziewać między innymi Juana Lariosa, Valentino Livramento czy Alexa McCarthty’ego.

Southampton – absencje:

Chelsea – Southampton, ostatnie wyniki

Chelsea w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów przegrała na wyjeździe z Borussią Dortmund (0:1). The Blues w lidze zanotowali trzy remisy z rzędu, a ostatnie zwycięstwo zaliczyli miesiąc temu w spotkaniu z Crystal Palace (1:0). Podopieczni Grahama Pottera przed tą serią gier zajmują 10. miejsce w tabeli.

Southampton jest w tragicznej sytuacji, bowiem pozostaje ostatni w Premier League i traci cztery oczka do bezpiecznej lokaty. Drużyna Jana Bednarka przegrała trzy poprzednie starcia w angielskiej ekstraklasie, a w ostatni weekend uległa Wolverhampton Wanderers (1:2). Reprezentant Polski w tym meczu niestety zdobył bramkę samobójczą.

Chelsea – Southampton, historia

Święci wygrali poprzednie starcie pomiędzy tymi zespołami (2:1). The Blues z pięciu ostatnich spotkań triumfowali dwa razy i padły dwa remisy.

Chelsea – Southampton, kursy bukmacherskie

Sobotnie spotkanie na Stamford Bridge ma wyraźnego faworyta. Kurs na Chelsea wynosi mniej więcej 1.40, remis jest wyceniany na 4.80, a kurs na Southampton to około 8.70. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka wynoszącego 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podczas rejestracji w STS podać kod promocyjny GOAL.

Chelsea – Southampton, przewidywane składy

Chelsea: Arrizabalaga; James, Thiago Silva, Badiashile, Cucurella; Loftus-Cheek, Fernandez; Madueke, Felix, Mudryk; Havertz

Southampton: Bazunu; Caleta-Car, Bednarek, Salisu; Walker-Peters, Lavia, Ward-Prowse, Alcaraz, Perraud; Sulemana, Adams

Chelsea – Southampton, kto wygra?

Chelsea – Southampton, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Stamford Bridge w sobotę 18 lutego o godzinie 16:00.

