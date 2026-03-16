Chelsea – Paris Saint-Germain: typy, kursy, zapowiedź (17.03.2026)

Chelsea - Paris Saint-Germain: typy i kursy na rewanżowy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stamford Bridge już we wtorek (17 marca) o godzinie 21:00.

Na zdjęciu: Vitinha

Chelsea – PSG, typy bukmacherskie

We wtorkowy wieczór dojdzie do spotkania, w którym Chelsea zmierzy się przed własną publicznością z Paris Saint-Germain w rewanżowym meczu 1/8 finału rozgrywek Ligi Mistrzów. W uprzywilejowanej sytuacji są obrońcy tytuły. Pierwsze mecz zakończył się bowiem wysokim zwycięstwem podopiecznych Luisa Enrique (5:2). The Blues zatem będą musieli dokonać piłkarskiego cudu, aby odrobić straty. Oczywiście nie można całkowicie skreślać Anglików, ale byłoby ogromną sensacją, jeśli paryżanie odpadli z Champions League. Niewątpliwie jednak nadchodzące starcie na Stamford Bridge zapowiada się niezwykle ciekawie.

Ja uważam, że we wtorkowym meczu będą tirumfowali goście. Mój typ: wygrana PSG

Chelsea – PSG, ostatnie wyniki

Chelsea ewidentnie jest pod formą. Podopieczni Liama Roseniora w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (4:1 z Aston Villą oraz 4:2 po dogrywce z Wrexham w Pucharze Anglii), a także ponieśli aż trzy porażki (1:2 z Arsenalem, 2:5 z Paris Saint-Germain w pierwszym meczu oraz 0:1 z Newcastle United).

Paris Saint-Germain natomiast wciąż ma problem z ustabilizowaniem formy. W pięciu ostatnich spotkaniach mistrzowie Francji odnieśli trzy zwycięstwa (3:0 z Metz, 1:0 z Le Havre oraz 5:2 z Chelsea w pierwszym meczu), zaliczyli jeden remis (2:2 z Monaco w rewanżowym starciu Ligi Mistrzów), a także ponieśli jedną porażkę (1:3 z Monaco w lidze).

Chelsea – PSG, historia

Rywalizacja Chelsea i PSG zaczęła się w europejskich pucharach w drugiej dekadzie XXI wieku, gdy oba kluby zaczęły regularnie spotykać się w fazach pucharowych. Najbardziej pamiętne mecze rozegrano w Lidze Mistrzów w latach 2014–2016. Spotkania były bardzo wyrównane i często rozstrzygały się dopiero w końcówkach meczów lub dzięki zasadzie bramek na wyjeździe. Dzięki temu pojedynki Chelsea i PSG stały się jednymi z ciekawszych rywalizacji klubowych w europejskich pucharach tamtego okresu.

Chelsea – PSG, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej rywalizacji jest Chelsea. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy w regulaminowym czasie gry, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.12. W przypadku zwycięstwa Paris Saint-Germain natomiast sięga nawet 2.95.

Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 marca 2026 20:16

Chelsea – PSG, kto awansuje?

Chelsea – PSG, przewidywane składy

Chelsea – PSG, transmisja meczu

Spotkanie Chelsea – Paris Saint-Germain będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Extra 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

