Chelsea – Newcastle, typy i przewidywania

Dla Chelsea Puchar Ligi Angielskiej zdaje się jedyną szansą, aby zdobyć w tym sezonie jakieś trofeum. We wtorek na Stamford Bridge przyjedzie Newcastle United, które niewątpliwie jest na ten moment lepszą drużyną od The Blues. Ekipa Mauricio Pochettino rozczarowuje, a sam trener nie może zyskać zaufania kibiców. Niewykluczone, że zapewni je ewentualna wygrana nad Srokami.

W obu zespołach nie brakuje problemów zdrowotnych. Ponadto, szansę w takim meczu mogą otrzymać rezerwowi, dlatego trudno wskazać jednogłośnie faworyta rywalizacji. Mój typ – obie drużyny strzelą.

Chelsea – Newcastle, ostatnie wyniki

Chelsea w rozgrywkach ligowych nieustannie rozczarowuje. W miniony weekend The Blues ograli Sheffield United 2-0, natomiast wcześniej polegli w starciach z Evertonem (0-2) i Manchesterem United (1-2). Na drodze do ćwierćfinału Pucharu Ligi Angielskiej londyńczycy pokonali Brighton i Blackburn.

Newcastle United dokonało czegoś wielkiego, bowiem w tej edycji Pucharu Ligi Angielskiej rozprawiło się już z Manchesterem City oraz Manchesterem United. Sroki w miniony weekend zakończyły swoją przygodę z Ligą Mistrzów, przegrywając z Milanem i zajmując dopiero czwarte miejsce w grupie.

Chelsea – Newcastle, historia

Ostatnie bezpośrednie spotkania tych ekip są zdecydowanie bardziej udane dla Newcastle United. W listopadzie Sroki pokonały Chelsea w lidze aż 4-1. Wcześniej między tymi drużynami doszło do dwóch remisów. Po raz ostatni The Blues ograli swojego najbliższego rywala w marcu 2022 roku. Na ich ławce trenerskiej zasiadał wówczas jeszcze Thomas Tuchel.

Chelsea – Newcastle, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem w oczach bukmacherów jest Chelsea. Kurs na jej zwycięstwo we wtorkowej rywalizacji wynosi najczęściej 1.85. W przypadku ewentualnej wygranej Newcastle United jest to nawet aż 4.00. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS, który przygotował dla nowych klientów specjalną promocję. Rejestrując nowe konto można otrzymać bonus powitalny aż do 1660 zł. Kod promocyjny do STS to GOAL.

Chelsea – Newcastle, przewidywane składy

Chelsea: Petrović, Gusto, Disasi, Colwill, Maatsen, Fernandez, Caicedo, Gallagher, Nkunku, Broja, Mudryk

Newcastle: Karius, Livramento, Lascelles, Schar, Hall, Miley, Guimaraes, Joelinton, Almiron, Wilson, Gordon

Chelsea – Newcastle, kto wygra?

Chelsea – Newcastle, transmisja meczu

Wtorkowy mecz 1/4 finału Pucharu Ligi Angielskiej pomiędzy Chelsea a Newcastle United rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisję tego zdarzenia można śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

