Chelsea – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (13.08.2023)

Chelsea – Liverpool: typy i kursy na mecz Premier League. Pierwsza kolejka angielskiej ekstraklasy od razu przyniesie nam absolutny hit - The Blues na własnym stadionie podejmą The Reds. Sprawdź zapowiedź tej potyczki. Początek spotkania w niedzielę, 13 sierpnia o godzinie 17:30.

PressFocus Na zdjęciu: Chelsea FC

Chelsea Liverpool FC Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 sierpnia 2023 06:40 .

Chelsea – Liverpool, typy i przewidywania

Wraca przez wielu uważana za najlepszą ligę świata Premier League. Już w pierwszej kolejce kibice otrzymają niesamowite emocje w postaci hitowego meczu pomiędzy Chelsea a Liverpoolem. Obie ekipy jak co roku celują w mistrzostwo, choć o poprzednim sezonie najchętniej by zapomniały. Zarówno The Blues, jak i The Reds latem poczynili kilka dużych transferów, co ma poprawić wyniki tych drużyn w kampanii 2023/2024. Na Stamford Bridge trafili m.in. Nicolas Jackson oraz Axel Disasi, a zespół Juergena Kloppa został wzmocniony przez Dominika Szoboszlaia czy Alexisa Mac Allistera.

Ostatnie spotkania Chelsea z Liverpoolem niezwykle często kończyły się podziałem punktów. Czy podobnie będzie tym razem? Nasz typ: remis.

Chelsea – Liverpool, ostatnie wyniki

Obie drużyny w okresie przedsezonowym rozegrały po pięć sparingów. Chelsea bardzo dobrze sprawiła się na torunee w Stanach Zjednoczonych, gdzie trzy razy triumfowała (5:0 z Wrexham, 4:3 z Brighton i 2:0 z Fulham) oraz zaliczyła dwa remisy (1:1 z Newcastle United i 1:1 z Borussią Dortmund).

Liverpool natomiast pierwszą część meczów rozegrał w Europie, a drugą w Singapurze głównie mierząc się z niemieckimi zespołami – zanotował trzy zwycięstwa (4:2 z Karlsruher, 4:0 z Leicester oraz 3:1 z Darmstadt), jeden remis (4:4 z Furth) i jedną porażkę przeciwko Bayernowi Monachium (3:4).

Chelsea – Liverpool, historia

Mecze pomiędzy Chelsea a Liverpoolem ostatnio są bardzo wyrównane – pięć z pięciu poprzednich spotkań obu ekip zakończyło się bowiem remisami (dwa z nich w rozgrywkach pucharowych w rzutach karnych na swoją korzyść przechyliła drużyna The Reds). Dwa ostatnie starcia tych gigantów w Premier League to dwa podziały punktów bez żadnych bramek.

Chelsea – Liverpool, kursy bukmacherskie

Niedzielne spotkanie na Stamford Bridge nie ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Chelsea wynosi około 2.80, a typ na zwycięstwo Liverpoolu to mniej więcej 2.40. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.60. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Chelsea – Liverpool, przewidywane składy

Mauricio Pochettino przez kilka miesięcy nie skorzysta z nowego nabytku – Christophera Nkunku – który musiał przejść operację. Oprócz napastnika po stronie gospodarzy zabraknie także Wesleya Fofany, a niepewny jest występ Armando Brojy, Benoita Badiashile’a oraz Noniego Madueke.

Sytuacja w zespole Juergena Kloppa jest trochę lepsza, gdyż Niemiec najpewniej nie będzie mógł wystawić tylko dwóch zawodników – Thiago Alcantary i Stefana Bajceticia.

Chelsea (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Liverpool FC (Przewidywany skład) 4-3-3 Chelsea (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Liverpool FC (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy Mauricio Pochettino Jurgen Klopp Rezerwowi 14 Trevoh Chalobah

Chelsea – Liverpool, transmisja meczu

Mecz transmitowany będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek spotkania na Stamford Bridge w najbliższą niedzielę, 13 sierpnia o godzinie 17:30.

