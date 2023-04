Chelsea – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (04.04.2023)

Chelsea – Liverpool: typy i kursy na mecz Premier League. Przed nami zaległe spotkanie 8. kolejki Premier League, w którym zmierzą się ze sobą The Blues oraz The Reds, czyli drużyny będące w kryzysie. Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tego pojedynku. Początek starcia na Stamford Bridge w najbliższy wtorek 4 kwietnia o godzinie 21:00.

PressFocus Na zdjęciu: Kepa Arrizabalaga

Chelsea – Liverpool, typy i przewidywania

Włodarze Chelsea w niedzielę wieczorem wystosowali oficjalny komunikat, w którym poinformowali o zwolnieniu Grahama Pottera ze stanowiska trenera drużyny The Blues. Wszystko wskazuje na to, że londyńska ekipa do wtorkowego zaległego spotkania z Liverpoolem w ramach 8. kolejki Premier League podejdzie pod wodzą tymczasowego szkoleniowca – Bruno Saltora.

Oba zespoły są w kryzysie i potrzebują punktów niczym tlenu, by marzyć o europejskich pucharach w przyszłym sezonie. The Blues ciągle liczą się jeszcze w Champions League, gdzie w ćwierćfinale zagrają z Realem Madryt, natomiast The Reds zostali wyeliminowani na etapie 1/8 finału właśnie przez Królewskich, którzy bronią tytułu w tych prestiżowych rozgrywkach.

Chelsea zremisowała pięć z pięciu ostatnich meczów przeciwko Liverpoolowi. Nasz typ: remis.

Chelsea – Liverpool, ostatnie wyniki

The Blues w 29. kolejce Premier League przegrali 0:2 z Aston Villą, co kosztowało posadę Grahama Pottera. Wcześniejsze cztery spotkania Chelsea to remis z Evertonem (2:2), zwycięstwo nad Leicester City (3:1), dająca awans do ćwierćfinału wygrana 2:0 z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów i trzy punkty zdobyte w meczu z Leeds United (1:0). Sytuacja w tabeli londyńskiej ekipy nie napawa jednak optymizmem – 38 punktów i 11. miejsce.

The Reds z kolei po imponujących zwycięstwach nad Wolverhampton Wanderers (2:0) oraz Manchesterem United (7:0) zanotowali trzy porażki z rzędu. Lepsze od podopiecznych Juergena Kloppa okazały się takie drużyny jak Manchester City (1:4), Bournemouth (0:1), a także Real Madryt (0:1), który wyeliminował Liverpool z Champions League na etapie 1/8 finału. Klub z Anfield uzbierał 42 oczka i plasuje się na 8. pozycji w ligowej tabeli.

Chelsea – Liverpool, historia

Pięć z pięciu poprzednich spotkań pomiędzy tymi zespołami zakończyło się… remisem. Warto jednak podkreślić, że dwa z tych meczów rozstrzygnęły się w konkursach rzutów karnych, w których dwukrotnie triumfował Liverpool. Były to finały Pucharu Anglii oraz Pucharu Ligi Angielskiej, gdzie w regulaminowym czasie nie poznaliśmy zwycięzcy trofeum.

Chelsea – Liverpool, kursy bukmacherskie

Za nieznacznego faworyta wtorkowego meczu uważa się gospodarzy. Kurs na wygraną Chelsea wynosi mniej więcej 2.60, a typ na zwycięstwo Liverpoolu to około 2.80. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Chelsea – Liverpool, przewidywane składy

W zespole The Blues zabraknie kontuzjowanych Cesara Azpilicuety, Thiago Silvy oraz Armando Brojy, a niepewna jest obecność w kadrze takich piłkarzy jak Pierre-Emerick Aubameyang, Wesley Fofana, Edouard Mendy czy Raheem Sterling. Zagrać za to może N’Golo Kante, który jest już w pełni sił. Po stronie The Reds zabraknie Stefana Bajceticia, Naby’ego Keity, Thiago oraz Calvina Ramsaya. Być może po urazie wróci Luis Diaz.

Chelsea: Kepa; Badiashile, Koulibaly, Fofana; James, Fernandez, Kante, Chilwell; Mount, Havertz; Felix

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Fabinho; Salah, Firmino, Jota; Nunez

Chelsea – Liverpool, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Chelsea 25% remisem 75% zwycięstwem Liverpoolu 0% 4 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Chelsea

remisem

zwycięstwem Liverpoolu

Chelsea – Liverpool, transmisja meczu

Mecz transmitowany będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek spotkania na Stamford Bridge we wtorek 4 kwietnia o godzinie 21:00.

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.