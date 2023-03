Chelsea – Leeds: typy i kursy na mecz Premier League. Przed nami spotkanie 26. kolejki Premier League, w którym zmierzą się ze sobą zespoły Chelsea oraz Leeds United. Czy The Blues wreszcie się przełamią? Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi i sprawdzenia kursów bukmacherskich na ten pojedynek. Początek starcia na Stamford Bridge w najbliższą sobotę 4 marca o godzinie 16:00.

PressFocus Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Stamford Bridge Premier League Chelsea Leeds 1.65 4.00 5.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 marca 2023 16:05 .

Chelsea – Leeds United, typy i przewidywania

Chelsea w najbliższej kolejce Premier League zmierzy się z Leeds United. Podopieczni Grahama Pottera w końcu muszą sięgnąć po trzy punkty, bo posada Anglika naprawdę będzie zagrożona. Brytyjskie media już rozpisują się o potencjalnych następcach 47-latka na ławce trenerskiej londyńskiej ekipy. Chelsea przed 26. serią gier plasuje się na 10. miejscu w tabeli, a Pawie są tuż nad strefą spadkową – na 17. lokacie.

Leeds United przegrało 3 z ostatnich 5 meczów przeciwko drużynie The Blues. Nasz typ: zwycięstwo Chelsea.

STS 1.65 Wygrana Chelsea Zagraj!

Chelsea – Leeds United, sytuacja kadrowa

Graham Potter najpewniej nie będzie miał do dyspozycji Armando Brojy, N’Golo Kante, Edouarda Mendy’ego, Christiana Pulisica oraz Thiago Silvy. W obozie gości zabraknie Stuarta Dallasa, Adama Forshawa i Rodrigo.

Chelsea – Leeds United, ostatnie wyniki

Oba zespoły są w bardzo słabej formie – Chelsea notuje serię sześciu spotkań bez zwycięstwa we wszystkich rozgrywkach, a ostatnio przegrała 0:2 z Tottenhamem Hotspur. Leeds United co prawda w poprzedniej kolejce ligowej wygrało z ostatnim w tabeli Southampton (1:0), ale odpadło z Pucharu Anglii po porażce z Fulham (0:2). Pawie jeszcze wcześniej straciły punkty z Evertonem (0:1) oraz Manchesterem United (0:2).

Chelsea – Leeds United, historia

Niebiescy wygrali trzy z pięciu poprzednich meczów z Pawiami. W tym czasie padł jeden remis i raz triumfowało Leeds United – klub z Elland Road pokonał Chelsea 3:0 w 3. kolejce obecnego sezonu Premier League. Na listę strzelców wpisali się wówczas Brendan Aaronson, Rodrigo oraz Jack Harrison.

Chelsea – Leeds United, kursy bukmacherskie

Sobotnia potyczka na Stamford Bridge ma wyraźnego faworyta. Kurs na Chelsea wynosi mniej więcej 1.65, remis jest wyceniany na 4.00, a kurs na Leeds United to około 5.40. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Chelsea – Leeds United, przewidywane składy

Chelsea: Kepa; James, Fofana, Badiashile, Chilwell; Fernandez, Zakaria; Madueke, Felix, Sterling; Havertz

Leeds: Meslier; Ayling, Koch, Wober, Firpo; Adams, McKennie; Harrison, Aaronson, Gnonto; Bamford

Chelsea – Leeds United, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Chelsea 0% remisem 0% zwycięstwem Leeds 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Chelsea

remisem

zwycięstwem Leeds

Chelsea – Leeds United, transmisja meczu

Mecz transmitowany będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek spotkania na Stamford Bridge w sobotę 4 marca o godzinie 16:00.

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

