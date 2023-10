Chelsea – Fulham: typy, kursy, zapowiedź (02.10.2023)

IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Chelsea

Fulham Chelsea Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 października 2023 23:03 .

Chelsea – Fulham: zapowiedź

Przed nami ostatnie starcie 7. kolejki Premier League. Na zakończenie tej serii gier, w poniedziałkowy wieczór czekają na nas derby Londynu, bowiem Fulham podejmie Chelsea. Mogłoby się wydawać, że faworyt tego starcia jest znany, ale biorąc pod uwagę ostatnią formę “The Blues” ciężko wskazać ich jako zespół, który może tutaj pewnie pokonać gospodarzy. Z kolei Fulham gra w kartkę, mając na koncie dwa remisy, dwie porażki i dwa zwycięstwa. Niemniej nasz typ na to spotkanie: poniżej 3,5 bramki.

STS 1.30 Poniżej 3,5 bramki Zagraj!

Chelsea – Fulham: historia

Historia rywalizacji tych dwóch ekip jest oczywiście długa i rozbudowana, ale ta teraźniejsza jest na korzyść poniedziałkowych gości. “The Blues” w ostatnich pięciu meczach trzykrotnie wygrywali, raz padł remis, a jednokrotnie lepsza była ekipa Fulham. W poprzedniej kampanii pierwsze starcie zakończyło się wynikiem 2:1, zaś rewanż podziałem punktów po bezbarwnym meczu 0:0. Co ciekawe ekipy te mierzyły się ze sobą w czasie okresu przygotowawczego, wtedy padł rezultat 2:0 dla Chelsea.

Chelsea – Fulham: ostatnie wyniki

Tak, jak już wspominaliśmy. Chelsea jest w bardzo złym położeniu. Zespół, który w poprzednim sezonie miał spore kłopoty z regularnym punktowaniem, w tym wygląda podobnie. Dotychczasowy bilans gości to tylko jedna wygrana, dwa remisy i trzy porażki. Z kolei Fulham może pochwalić się równym bilansem dwóch remisów, porażek i zwycięstw. Jednak obie te ekipy przystępuje do tego starcia po zwycięstwie w Carabao Cup, co może je dodatkowo zmotywować i przełożyć się na Premier League.

Chelsea – Fulham: kursy bukmacherskie

Typy bukmacherów na to spotkanie są jednoznaczne. Zdecydowanym faworytem jest zespół Chelsea. Kurs na zwycięstwo “The Blues” oscyluje w graniach 2.00 Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 3.50 – 3.60. Grając na zwycięstwo gospodarzy stawiamy po kursie około 3.80. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Przewidywane składy na mecz

Fulham (Przewidywany skład) 4-3-3 Chelsea (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Fulham (Przewidywany skład) 4-3-3 Chelsea (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Marco Silva Mauricio Pochettino Rezerwowi ▼ 1 Marek Rodak

8 Harry Wilson

10 Tom Cairney

12 Fodé Ballo

19 Rodrigo Muniz

22 Alex Iwobi

30 Carlos Vinícius

35 Tyrese Francois Lesley Ugochukwu 16

Armando Broja 19

Djordje Petrovic 28

Ian Maatsen 29

Deivid Washington 36

Lucas Bergström 47 Fulham (Przewidywany skład) 4-3-3 Chelsea (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Fulham (Przewidywany skład) 4-3-3 Chelsea (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Marco Silva Mauricio Pochettino Rezerwowi ▼ 1 Marek Rodak

8 Harry Wilson

10 Tom Cairney

12 Fodé Ballo

19 Rodrigo Muniz

22 Alex Iwobi

30 Carlos Vinícius

35 Tyrese Francois Lesley Ugochukwu 16

Armando Broja 19

Djordje Petrovic 28

Ian Maatsen 29

Deivid Washington 36

Lucas Bergström 47

Kto wygra mecz?

Kto wygra mecz? Fulham 0% Remis 100% Chelsea 0% 5 + Głosy Oddaj swój głos: Fulham

Remis

Chelsea

Chelsea - Fulham: transmisja

Poniedziałkowy mecz 7. kolejki Premier League między rozpocznie się o godzinie 21:00. Można je natomiast śledzić za pośrednictwem platformy Viaplay oraz Canal+ 2. Mecz będzie również dostępny online w usłudze CANAL+ Online. My przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Jeśli zdecydujesz się wykupić 12-miesięczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł jednocześnie oszczędzając 240 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.