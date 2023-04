Chelsea – Brighton: typy, kursy, zapowiedź (15.04.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Kai Havertz

Stamford Bridge Premier League Chelsea Brighton 2.70 3.40 2.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 kwietnia 2023 16:04 .

Chelsea – Brighton, typy i przewidywania

Aktualna dyspozycja obu drużyn skłania nas do wytypowania zwycięstwa Brighton. W graczach Chelsea, który wystąpią przed własną publicznością, jest jednak chęć zrewanżowania się Mewom za bolesną porażkę w pierwszym bezpośrednim meczu. Uważamy, że w sobotniej konfrontacji może paść remis.

Chelsea – Brighton, sytuacja kadrowa

Frank Lampard nie może skorzystać z jednego zawodnika. Kontuzjowany jest Armando Broja. Większe kłopoty kadrowe ma Roberto De Zerbi. W sobotę ze względu na przepisy wystąpić nie może wypożyczony z Chelsea Levi Colwill. Poza tym urazy leczą: Jakub Moder, Adam Lallana i Jeremy Sarmiento.

Chelsea – Brighton, ostatnie wyniki

Piłkarze Chelsea nie wygrali żadnego z pięciu ostatnich meczów, a w tym czasie byli prowadzeni przez trzech różnych trenerów. Graham Potter poległ z Aston Villą i zremisował z Evertonem. Bruno Saltor poprowadził londyńczyków do podziału punktów z Liverpoolem. The Blues za kadencji Franka Lamparda ulegli zaś Wolverhampton i Realowi Madryt.

Gracze Brighton w minionej serii gier doznali porażki z Tottenhamem, czyli bezpośrednim rywalem w walce o udział w europejskich pucharach. Mewy zapunktowały jednak wcześniej. Zawodnicy Roberto De Zerbiego pokonali Bournemouth i zremisowali z Brentford.

Chelsea – Brighton, historia

Pierwszy bezpośredni mecz tych drużyn w sezonie 2022/2023, miał miejsce w końcówce października. Brighton było wówczas bezlitosne dla Chelsea, która przegrała wówczas aż 1:4 na wyjeździe.

Chelsea – Brighton, kursy bukmacherów

Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Chelsea – Brighton, przewidywane składy

Chelsea: Kepa; James, W. Fofana, Silva, Chilwell; Kovacic, Fernandez, Mount; Sterling, Havertz, Felix

Brighton: Steele; Veltman, Webster, Dunk, Estupinan; Caicedo, Gross; March, Mac Allister, Mitoma; Ferguson

Chelsea – Brighton, kto wygra mecz?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Chelsea 100% Remis 0% Wygrana Brighton 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Chelsea

Remis

Wygrana Brighton

Chelsea – Brighton, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 15 kwietnia. Początek meczu transmitowanego na żywo w Viaplay, przewidziany jest na godzinę 16:00.

Pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.