Chelsea – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (21.10.2023)

Chelsea – Arsenal: typy i kursy na mecz Premier League. Starcie The Blues z The Gunners w ramach derbów Londynu to zdecydowanie największy hit 9. kolejki angielskiej ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stamford Bridge już w najbliższą sobotę, 21 października o godzinie 18:30.

Chelsea – Arsenal, typy i przewidywania

Absolutnym hitem 9. kolejki Premier League będą derby Londynu, w których Chelsea na Stamford Bridge podejmie Arsenal. Ekipy ze stolicy Anglii są na dwóch biegunach – Kanonierzy to wicelider tabeli, natomiast Niebiescy plasują się dopiero na 11. pozycji. Podopieczni Mauricio Pochettino powoli jednak wracają do dobrej formy, a prawdziwym testem będzie dla nich pojedynek z zespołem prowadzonym przez Mikela Artetę.

W derbach Londynu emocji nigdy nie brakuje i na pewno żadna z drużyn nie podda się bez walki. Spodziewam się wyrównanego starcia. Mój typ: remis.

Chelsea – Arsenal, ostatnie wyniki

The Blues powoli wracają na właściwe tory – zanotowali dwa zwycięstwa w starciach przeciwko Burnley (4:1) oraz Fulham (2:0). The Gunners w tym samym czasie na ligowym podwórku również uzbierali sześć punktów – 1:0 z Manchesterem City i 4:0 z Bournemouth, ale niespodziewanie przegrali 1:2 z Lens w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Chelsea – Arsenal, historia

Kanonierzy ostatnio dominują nad Niebieskimi w bezpośredniej rywalizacji. Pięć poprzednich spotkań obu drużyn to cztery zwycięstwa Arsenalu, który triumfował w czterech ostatnich meczach między tymi zespołami oraz jedna wygrana Chelsea, jeszcze w 2021 roku. The Gunners pokonali The Blues 3:1 w 34. kolejce sezonu 2022/2023 Premier League.

Chelsea – Arsenal, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego spotkania są goście. Kurs na wygraną Chelsea wynosi około 3.10, a typ na zwycięstwo Arsenalu to mniej więcej 2.30. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Chelsea – Arsenal, przewidywane składy

Chelsea – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Marcus Bettinelli Nieznany Nieznany Powrót: Kilka dni Nieznany Kilka dni Benoît Badiashile Uraz pachwiny Uraz pachwiny Powrót: Kilka dni Uraz pachwiny Kilka dni Wesley Fofana Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Koniec marca 2024 Uraz więzadła krzyżowego Koniec marca 2024 Christopher Nkunku Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Początek listopada 2023 Kontuzja kolana Początek listopada 2023 Trevoh Chalobah Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Nieznany Uraz ścięgna udowego Nieznany Reece James Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Niepewny Uraz ścięgna udowego Niepewny Carney Chukwuemeka knee-surgery knee-surgery Powrót: Nieznany knee-surgery Nieznany Roméo Lavia Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Koniec października 2023 Uraz kostki Koniec października 2023 Benjamin Chilwell Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek grudnia 2023 Uraz ścięgna udowego Początek grudnia 2023 Axel Disasi Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Niepewny Uraz mięśnia Niepewny Malang Sarr Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Powrót: Po 8 meczach Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Po 8 meczach Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Marcus Bettinelli Nieznany Nieznany Powrót: Kilka dni Nieznany Kilka dni Benoît Badiashile Uraz pachwiny Uraz pachwiny Powrót: Kilka dni Uraz pachwiny Kilka dni Wesley Fofana Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Koniec marca 2024 Uraz więzadła krzyżowego Koniec marca 2024 Christopher Nkunku Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Początek listopada 2023 Kontuzja kolana Początek listopada 2023 Trevoh Chalobah Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Nieznany Uraz ścięgna udowego Nieznany Reece James Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Niepewny Uraz ścięgna udowego Niepewny Carney Chukwuemeka knee-surgery knee-surgery Powrót: Nieznany knee-surgery Nieznany Roméo Lavia Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Koniec października 2023 Uraz kostki Koniec października 2023 Benjamin Chilwell Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek grudnia 2023 Uraz ścięgna udowego Początek grudnia 2023 Axel Disasi Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Niepewny Uraz mięśnia Niepewny Malang Sarr Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Powrót: Po 8 meczach Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Po 8 meczach

Arsenal - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Jurrien Timber Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Koniec stycznia 2024 Kontuzja kolana Koniec stycznia 2024 Leandro Trossard Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Niepewny Uraz ścięgna udowego Niepewny Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Jurrien Timber Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Koniec stycznia 2024 Kontuzja kolana Koniec stycznia 2024 Leandro Trossard Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Niepewny Uraz ścięgna udowego Niepewny

Chelsea Mauricio Pochettino 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta Chelsea Mauricio Pochettino 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta Rezerwowi ▼ 3 Marc Cucurella 10 Mykhaylo Mudryk 11 Noni Madueke 16 Lesley Ugochukwu 19 Armando Broja 27 Malo Gusto 28 Djordje Petrovic 29 Ian Maatsen 42 Alfie Gilchrist Aaron Ramsdale 1 Emile Smith-Rowe 10 Edward Nketiah 14 Jakub Kiwior 15 Takehiro Tomiyasu 18 Fábio Vieira 21 Reiss Nelson 24 Mohamed Elneny 25 Kai Havertz 29 Chelsea Mauricio Pochettino 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta Chelsea Mauricio Pochettino 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta Rezerwowi ▼ 3 Marc Cucurella 10 Mykhaylo Mudryk 11 Noni Madueke 16 Lesley Ugochukwu 19 Armando Broja 27 Malo Gusto 28 Djordje Petrovic 29 Ian Maatsen 42 Alfie Gilchrist Aaron Ramsdale 1 Emile Smith-Rowe 10 Edward Nketiah 14 Jakub Kiwior 15 Takehiro Tomiyasu 18 Fábio Vieira 21 Reiss Nelson 24 Mohamed Elneny 25 Kai Havertz 29

Chelsea – Arsenal, kto wygra?

Chelsea – Arsenal, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie - na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Stamford Bridge już w najbliższą sobotę, 21 października o godzinie 18:30.

