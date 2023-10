fot. Imago / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Ciro Immobile

Celtic FC – Lazio, typy na mecz i przewidywania

Lazio zaliczyło świetny powrót w starciu z Atletico Madryt (1:1) w pierwszej kolejce grupy E. Rzymianie jednak nie bronią się występami w Serie A. Celtic to natomiast ekipa, mogąca się pochwalić cennymi zwycięstwami przeciwko Motherwell, czy Livingston. W pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów szkocka drużyna uległa z kolei Feyenoordowi (0:2).

Batalia będzie bardzo trudna dla Lazio, bo na wyjazdach sobie ta ekipa po prostu nie radzi. Celtic to natomiast jednak z najlepszych drużyn w Szkocji. Na dodatek w roli gospodarza szkocki team spisuje się dobrze. W związku z tym można zastanowić się nad wygraną gospodarzy. Nasz typ: zwycięstwo Celticu.

Celtic FC – Lazio, sytuacja kadrowa

Gospodarze przystąpią do środowej batalii bez czterech zawodników. Wyłączeni z gry są: Stephen Welsh, Cameron Carter-Vickers, Liel Abada i Gustaf Lagerbielke. U gości wszyscy natomiast będą do dyspozycji trenera Maurizio Sarriego.

Celtic FC – Lazio, ostatnie wyniki

W pięciu ostatnich spotkaniach ekipa z Celtic Park przegrała tylko raz, notując też cztery zwycięstwa. Ostatnio drużyna Brendana Rodgersa pokonała Motherwell (2:1) i Livingston (3:0).

Tymczasem zespół z Rzymu ma za sobą porażkę z AC Milan (0:2). Jednocześnie w pięciu ostatnich meczach Lazio przegrało dwukrotnie i dwa razy też zremisowało.

Celtic FC – Lazio, historia

Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od 2019 roku. Wówczas Lazio u siebie przegrało z Celtikiem (1:2). W roli gospodarza Szkoci też pokonali rzymian (2:1).

Celtic FC – Lazio, kursy

Kurs na remis w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 3.60. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać z atrakcyjnego pakietu powitalnego.

Celtic Glasgow Remis Lazio Rzym 2.90 3.60 2.40 2.90 3.60 2.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 października 2023 11:23 .

Celtic FC – Lazio, przewidywane składy

Oba zespoły preferują grę w ustawieniu 4-3-3. Po stronie gospodarzy warto zwrócić uwagę na takich graczy jak Daizen Maeda, czy Luis Palma. Z kolei w ekipie z Serie A o gole zadbać mają Ciro Immobile, któremu pomagać będzie Anderson.

Celtic Glasgow (Przewidywany skład) 4-3-3 Lazio Rzym (Przewidywany skład) 4-3-3 Celtic Glasgow (Przewidywany skład) 4-3-3 Lazio Rzym (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy ▼ Brendan Rodgers Maurizio Sarri Rezerwowi ▼ 13 Hyun-jun Yang

Celtic FC - Lazio, kto wygra

Celtic FC - Lazio, transmisja meczu

Mecz Celtic - Lazio będzie transmitowany na żywo na antenie Polsat Sport Premium 5. Spotkanie będzie również dostępne online w usłudze CANAL+ Online. Zachęcamy jednocześnie do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Jeśli zdecydujesz się wykupić 12-miesięczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł, oszczędzając 240 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

