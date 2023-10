Celta Vigo – Atletico Madryt: typy, kursy, zapowiedź (21.10.2023)

IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Nahuel Molina

Celta Vigo Atletico Madryt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 października 2023 21:03 .

Celta Vigo – Atletico, typy bukmacherskie

Celta Vigo w ramach 10. kolejki rozgrywek La Liga podejmie na własnym obiekcie Atletico Madryt. Gospodarze okupują obecnie dopiero 18. lokatę w ligowej tabeli, co jest ogromną niespodzianką, natomiast “Los Colchoneros” zajmują 4. miejsce. Ja spodziewam się bardzo zaciętego starcia ze względu na to, że będzie rozgrywane na Estadio Balaidos, ale ostatecznie komplet punktów trafi w ręce ekipy prowadzonej przez Diego Simeone. Mój typ: wygrana Atletico Madryt

Superbet 2.10 wygrana Atletico Madryt Zagraj!

Celta Vigo – Atletico, ostatnie wyniki

Celta Vigo rozpoczęła sezon zdecydowanie poniżej oczekiwań, stąd ich miejsce w strefie spadkowej. Ostatnie pięć spotkań z udziałem drużyny prowadzonej przez Rafę Beniteza, to dwa remisy (1:1 z Alaves, a także 2:2 z Getafe) oraz trzy porażki (0:1 z Mallorcą, 2:3 z Barceloną i 1:2 z Las Palmas).

Natomiast Atletico Madryt notują kapitalną serię. Pięć ostatnich meczów z ich udziałem to… pięć zwycięstw (3:1 z Realem Madryt, 2:0 z Osasuną, 3:2 z Cadiz, 3:2 z Feyenoordem w Lidze Mistrzów oraz 2:1 z Realem Sociedad).

Celta Vigo – Atletico, historia

W ubiegłym sezonie obie drużyny dwukrotnie spotkały się ze sobą na poziomie La Liga. Oba te mecze wygrała drużyna Atletico Madryt (jesienią 4:1 i wiosną 1:0). Wcześniejsze trzy spotkania “Los Colchoneros” z Celtą Vigo kończyły się ich dwoma zwycięstwami, a także remisem.

Celta Vigo – Atletico, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego spotkania jest Atletico Madryt, mimo że to Celta Vigo będzie miała atut własnego boiska oraz dopingu trybun. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Los Colchoneros”, to kursy na takie zdarzenie oscylują w okolicach 2.11 – 2.15, podczas gdy na wygraną gospodarzy wynoszą nawet 3.65. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Celta Vigo – Atletico, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Celty Vigo 0% remisem 0% wygraną Atletico Madryt 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Celty Vigo

remisem

wygraną Atletico Madryt

Celta Vigo – Atletico, przewidywane składy

Celta Vigo Rafael Benitez 4-4-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Celta Vigo Rafael Benitez 4-4-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Rezerwowi ▼ Javi Domínguez 1 Agustín Marchesín 5 Renato Tapia 6 Carlos Dotor 12 Anastasios Douvikas 19 Williot Swedberg 20 Kevin Vazquez 25 Vicente Guaita 28 Carlos Dominguez 29 Miguel Rodríguez 30 Hugo Sotelo Ivo Grbic 1 Çağlar Söyüncü 4 Saúl Ñíguez 8 Ángel Correa 10 Stefan Savic 15 Javi Galán 17 Pablo Barrios 24 Rodrigo Riquelme 25 Ilias Kostis 27 Salim El Jebari 30 Antonio Gomis 31 Aitor Gismera 41 Celta Vigo Rafael Benitez 4-4-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Celta Vigo Rafael Benitez 4-4-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Rezerwowi ▼ Javi Domínguez 1 Agustín Marchesín 5 Renato Tapia 6 Carlos Dotor 12 Anastasios Douvikas 19 Williot Swedberg 20 Kevin Vazquez 25 Vicente Guaita 28 Carlos Dominguez 29 Miguel Rodríguez 30 Hugo Sotelo Ivo Grbic 1 Çağlar Söyüncü 4 Saúl Ñíguez 8 Ángel Correa 10 Stefan Savic 15 Javi Galán 17 Pablo Barrios 24 Rodrigo Riquelme 25 Ilias Kostis 27 Salim El Jebari 30 Antonio Gomis 31 Aitor Gismera 41

Celta Vigo – Atletico, transmisja meczu

Spotkanie Celty Vigo z Atletico Madryt odbędzie się już w sobotę (21 października) o godzinie 21:00 i będzie transmitowane w polskiej telewizji na kanale Eleven Sports 1. To starcie można także obejrzeć przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do skorzystania z promocji, w ramach której możesz zaoszczędzić 240 zł. Za 12-miesięczny abonament – płatność z góry – z dostępem do stacji CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium zapłacisz jedynie 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.