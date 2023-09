IMAGO/Mairo Cinquetti Na zdjęciu: Luka Jovic

Cagliari AC Milan Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 września 2023 20:38 .

Cagliari Calcio – AC Milan, typy i przewidywania

Środowa potyczka na Sardynii nie zapowiada się na wyrównaną. Milan jawi się jako zdecydowany faworyt do zwycięstwa. Mediolańczycy wyłączając derby, są bezbłędni w tym sezonie. Nie powinni oni mieć zatem problemu z pokonaniem Cagliari, które nie doczekało się jeszcze premierowego triumfu.

Cagliari Calcio – AC Milan, ostatnie wyniki

Gracze z Sardynii mają nieudany start sezonu 2023/2024. Cagliari rozegrało pięć meczów, ale ani razu nie schodziło z boiska jako triumfator. Claudio Ranieri i spółka dwukrotnie urwali rywalowi punkty. W pozostałych trzech bataliach musieli uznać wyższość przeciwnika.

Milan w bieżącej kampanii jest niemal bezbłędny. Mediolańczycy wywalczyli 12 na 15 punktów. Dobre wrażenie psuje jednak jedyna porażka. Piłkarzy Stefano Pioliego rozbił Inter, który zwyciężył aż 5:1.

Cagliari Calcio – AC Milan, historia

Kluby te ostatnim razem rywalizowały ze sobą dwa sezony temu. Wówczas Milan nie miał większych problemów z sięgnięciem po pełną pulę w obu potyczkach. Cagliari poległo na wyjeździe 1:4, a u siebie 0:1.

Cagliari Calcio – AC Milan, kursy bukmacherskie

Kurs na wygraną gości wynosi 1.56. W przypadku ewentualnego zwycięstwa gospodarzy jest to nawet aż 5,50. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z promocji bukmachera Betfan. Aby otrzymać bonus 200% od pierwszego depozytu aż do kwoty 300 zł należy podczas rejestracji podać kod GOAL.

Cagliari Calcio – AC Milan, przewidywane składy

Cagliari (Przewidywany skład) 3-5-2 AC Milan (Przewidywany skład) 4-3-3 Cagliari (Przewidywany skład) 3-5-2 AC Milan (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy ▼ Claudio Ranieri Stefano Pioli Rezerwowi ▼ 3 Edoardo Goldaniga

10 Nicolas Viola

14 Alessandro Deiola

16 Matteo Prati

18 Simone Aresti

19 Gaetano Oristanio

22 Simone Scuffet

37 Paulo Azzi

61 Eldor Shomurodov Davide Bartesaghi

Olivier Giroud 9

Noah Okafor 17

Luka Romero 18

Samuel Chukwueze 21

Simon Kjær 24

Marco Pellegrino 31

Tommaso Pobega 32

Alessandro Florenzi 42

Yunus Musah 80

Antonio Mirante 83

Lapo Nava 92 Cagliari (Przewidywany skład) 3-5-2 AC Milan (Przewidywany skład) 4-3-3 Cagliari (Przewidywany skład) 3-5-2 AC Milan (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy ▼ Claudio Ranieri Stefano Pioli Rezerwowi ▼ 3 Edoardo Goldaniga

10 Nicolas Viola

14 Alessandro Deiola

16 Matteo Prati

18 Simone Aresti

19 Gaetano Oristanio

22 Simone Scuffet

37 Paulo Azzi

61 Eldor Shomurodov Davide Bartesaghi

Olivier Giroud 9

Noah Okafor 17

Luka Romero 18

Samuel Chukwueze 21

Simon Kjær 24

Marco Pellegrino 31

Tommaso Pobega 32

Alessandro Florenzi 42

Yunus Musah 80

Antonio Mirante 83

Lapo Nava 92

Cagliari Calcio - AC Milan, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Cagliari 0% Remis 0% Wygrana Milanu 100% 3 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Cagliari

Remis

Wygrana Milanu

Cagliari Calcio - AC Milan, transmisja meczu

Początek tego spotkania już w środę 27 września o godzinie 18:30. Mecz będzie można śledzić na kanale Eleven Sports 1. Spotkanie będzie również dostępne online w usłudze CANAL+ Online. My przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Jeśli zdecydujesz się wykupić 12-miesięczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł jednocześnie oszczędzając 240 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.