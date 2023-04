Cadiz – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (15.04.2023)

Cadiz – Real Madryt: typy i kursy na mecz La Liga. W ostatnich tygodniach wyglądało to, jakby Królewskim lepiej szło motywowanie się na prestiżowe mecze, aniżeli "zwyczajne" starcia w La Liga. Po kapitalnym spotkaniu z FC Barceloną nadeszła porażka z Villarrealem, która na dobre pogrzebała już raczej szanse na odrobienie strat do lidera. Nie oznacza to, że podopieczni Carlo Ancelottiego podejdą do rywalizacji z Cadizem bez chęci zwycięstwa.

Pressfocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Estadio Nuevo Mirandilla LaLiga Cadiz Real Madryt 5.50 4.20 1.62 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 kwietnia 2023 21:00 .

Cadiz – Real Madryt, typy i przewidywania

Po serii całkiem niezłych meczów Cadiz odbił się nieco od dna ligowej tabeli i może ze względnym spokojem i lekkim buforem bezpieczeństwa podejść do najbliższych ligowych meczów. Jego przewaga nad strefą spadkową wynosi mimo wszystko tylko cztery punkty, choć dla Żółtej Łodzi Podwodnej mogą być to ” aż” cztery punkty. W ostatnich latach Cadiz stać było na urwanie Realowi wiele punktów. To budujące przed sobotnią rywalizacją.

W spotkaniu z Chelsea Real Madryt wyglądał na drużynę, która nawet grając na 80 procent jest w stanie wygrać niemal z każdym rywalem. Każdemu zespołowi niekiedy do sukcesu potrzeba również szczęścia, a tego zabrakło w rywalizacji z Villarrealem. Paradoksalnie gra zespołu w Lidze Mistrzów wygląda lepiej niż w lidze hiszpańskiej. Królewscy wyglądają w obecnym sezonie na samograja, który potrzebuje jedynie lekkiego zarysu taktycznego. A reszta jest już w nogach piłkarzy. Nasz typ: Poniżej 3.5 gola.

Cadiz – Real Madryt, ostatnie wyniki

Dopiero w poprzedniej kolejce Cadizowi udało się odnieść pierwsze od wielu tygodni zwycięstwo. Zespół z Kadyksu wygrał z Realem Betis 2:0. Wcześniej Cadiz poległ w rywalizacji z Sevillą, a także zremisował z Realem Sociedad, Getafe i Almerią.

Real Madryt w ostatnich tygodniach przegrał z FC Barceloną, żeby później pokonać Dumę Katalonii aż 4:0. W międzyczasie rozgromił również Real Valladolid 6:0. Później nadeszło jednak feralne spotkanie z Villarrealem, które zakończyło się z Los Blancos porażką 2:3.

Cadiz – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Lista niedostępnych zawodników Cadizu jest bardzo długa, przez co bukmacherzy nie spodziewają się, żeby gospodarze mieli wygrać. Kontuzje wykluczyły z gry Ocampo, Zalduę, Diarrę, Escalante i Garrido. Zawieszony jest natomiast Ledesma.

Kontuzja wykluczyła z gry prawdopodobnie już do końca sezonu Ferlanda Mendy’ego. Carlo Ancelotti natomiast zdecydował się dać odpocząć Viniciusowi Juniorowi i Toniemu Kroosowi. Obu zabrakło w kadrze na mecz z Cadiz.

Cadiz – Real Madryt, historia

W obecnym sezonie Cadiz sprawił Realowi Madryt niemałe problemy. Królewscy wygrali 2:1, jednak nie było to dla nich łatwe spotkanie. Dwa poprzednie starcia zakończyły się natomiast remisami. Ogółem patrząc, Cadiz przegrał tylko dwa z ostatnich pięciu poprzednich meczów.

Cadiz – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Różnica w kursach na obie drużyny jest ogromna, naturalnie na korzyść Realu Madryt. Typ na zwycięstwo Cadiz wynosi w przybliżeniu 5.50, podczas gdy typ na wygraną Królewskich to jedynie 1.60. Wysoko wyceniany jest również remis, bo na 4.20. Spotkanie to warto obstawiać na STS. Skorzystajcie z kodu promocyjnego oferowanego przez bukmachera. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, użyjcie naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Cadiz – Real Madryt, kto wygra

Cadiz – Real Madryt, przewidywane składy

Cadiz – Real Madryt, transmisja

Transmisję meczu Cadiz z Realem Madryt znajdziecie na antenie Eleven Sports 1. Rywalizacja rozpocznie się w sobotę 15 kwietnia o godzinie 21:00. Areną starcia będzie Estadio Nuevo Mirandilla w Cadiz.

