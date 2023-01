Cacareno – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (03.01.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Cacareno – Real Madryt: typy i kursy na mecz Pucharu Króla. Rywal w 1/16 finału pucharu Króla trafił się Królewskim dość przystępny. III-cio ligowe Cacareno nie powinno sprawić zbyt wielkiego problemu nawet rezerwom Los Blancos.

Cacareno – Real Madryt, typy i przewidywania

Mecz z Realem Madryt będzie niewątpliwie wielką atrakcją dla kibiców III-cio ligowego Cacareno, które w 1/16 finału pucharu Króla zmierzy się z Królewskimi. Podopieczni Carlo Ancelottiego w poprzedniej kolejce La Liga napotkali niewielkie problemy w starciu z Realem Valladolid, jednak dwie bramki Karima Benzemy zapewniły im zwycięstwo. Trener na wtorkowy mecz pucharowy niemal na pewno pośle na plac gry wielu zawodników rezerwowych, którzy będą mieli okazję pokazać, że zasługują na więcej szans. Dla obu zespołów będzie to pierwszy pojedynek w historii. Nasz typ: Real Madryt handicap (-2.5).

Cacareno – Real Madryt, ostatnie wyniki

Cacareno na co dzień swoje mecze rozgrywa na szczeblu Tercera Division z perspektywą walki o awans do drugiej ligi. Zespół jest niepokonany od siedmiu spotkań, choć passa ta może się zakończyć po starciu z Realem Madryt.

Królewscy od czasu zakończenia przerwy spowodowanej mundialem w Katarze zdążyli rozegrać tylko jedno spotkanie ligowe. Wygrali w nim na wyjeździe z Realem Valladolid 2:0.

Cacareno – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Na ostatni mecz Realu Madryt powołania z powodu urazu nie otrzymał Mariano Diaz. Oprócz Dominikanina Carlo Ancelotti miał do dyspozycji wszystkich zawodników, którzy nie zmagają się na szczęście z kontuzjami. Na meczu pucharowym Włoch na pewno da odpocząć wielu gwiazdom, a w ich miejsce w kadrze pojawią się rezerwowi, a także młodzieżowcy.

Cacareno – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Cacareno – Real Madryt, przewidywane składy

Cacareno: Moreno – Ramirez, Caparros, Traore, Gomis – Artega Garcia, Garci, Bermudez, Manchon, El Kounni – Grande Serrano

Real: Lunin – Odriozola, Vallejo, Nacho, Lucas Vazquez – Ceballos, Carlos Dotor, Kroos – Asensio, Rodrygo, Hazard

Cacareno – Real Madryt, transmisja

Spotkanie 1/16 finału pucharu Króla między Cacareno i Realem Madryt będzie transmitowane na stronie internetowej TVP Sport. Początek rywalizacji we wtorek 3 stycznia o godzinie 21:00.

