Borussia Dortmund – Chelsea: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Bardzo ciekawie zapowiada się spotkanie BVB z The Blues w ramach 1/8 finału Champions League. Niemiecki klub jest w znakomitej formie, a angielska ekipa przeżywa kryzys. Kto wyjdzie zwycięsko w pierwszej odsłonie tej rywalizacji? Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tego pojedynku. Początek starcia w środę 15 lutego o godzinie 21:00.

Signal Iduna Park Liga Mistrzów Borussia Dortmund Chelsea 2.47 3.40 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 lutego 2023 12:24 .

Borussia Dortmund – Chelsea, typy i przewidywania

Po zimowym śnie wreszcie wraca Liga Mistrzów, która wkracza już w fazę pucharową. W jednej z najciekawszych par 1/8 finału Borussia Dortmund zmierzy się z Chelsea. Pierwsze spotkanie tej rywalizacji odbędzie się na Signal Iduna Park i co ciekawe, to gospodarze są faworytem bukmacherów. BVB zachwyca na niemieckich boiskach, a The Blues grają poniżej oczekiwań w Premier League.

Niebiescy podczas styczniowego okienka transferowego dokonali kilku kosztownych wzmocnień, a na Stamford Bridge przeprowadzili się m.in. Enzo Fernandez, Joao Felix oraz Mykhaylo Mudryk. Nowe gwiazdy muszą znaleźć wspólny język, ponieważ na razie ekipa Grahama Pottera nie porywa, a wręcz zawodzi.

Borussia Dortmund wygrała 11 z ostatnich 15 meczów i jest w zdecydowanej lepszej dyspozycji od Chelsea. Nasz typ: zwycięstwo Borussii Dortmund.

Borussia Dortmund – Chelsea, ostatnie wyniki

BVB jest w zdecydowanie lepszej formie od swojego najbliższego rywala. Borussia Dortmund wygrała pięć z pięciu poprzednich spotkań, a w ostatniej kolejce Bundesligi pokonała 2:0 Werder Brema. Sytuacja w Londynie jest zgoła odmienna – Chelsea zanotowała trzy remisy z rzędu, a w weekend podzieliła się punktami z West Hamem United (1:1).

Borussia Dortmund – Chelsea, historia

Borussia Dortmund jeszcze nigdy nie stanęła naprzeciwko Chelsea. Dwumecz w ramach 1/8 finału tej edycji Ligi Mistrzów będzie pierwszą okazją w historii do zmierzenia się obu zespołów.

Borussia Dortmund – Chelsea, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem starcia na Signal Iduna Park są gospodarze. Kurs na wygraną Borussii Dortmund wynosi około 2.45, a typ na zwycięstwo Chelsea to mniej więcej 2.90. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.40. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka wynoszącego 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podczas rejestracji w STS podać kod promocyjny GOAL.

Borussia Dortmund – Chelsea, przewidywane składy

W drużynie gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Mateu Moreya, Abdoulaye’a Kamary, Toma Rothe’a oraz Mariusa Wolfa. Opiekun gości – Graham Potter – nie może liczyć na obecność aż ośmiu zawodników – Armando Brojy, Wesleya Fofany, N’Golo Kante, Edouarda Mendy’ego, Christiana Pulisica, Raheema Sterlinga, Danisa Zakarii i Mateo Kovacicia.

Ponadto, do kadry The Blues na Ligę Mistrzów nie zostali zgłoszeni tacy piłkarze jak Pierre-Emerick Aubameyang, Benoit Badiashile, a także Noni Madueke. Z nowych nabytków londyńskiego klubu powinniśmy zobaczyć Enzo Fernandeza, Joao Felixa oraz Mykhaylo Mudryka.

BVB: Kobel – Ryerson, Suele, Schlotterbeck, Guerreiro – Can, Bellingham, Reus – Brandt, Adeyemi – Haller

Chelsea: Kepa – James, Koulibaly, Silva, Chilwell – Loftus-Cheek, Fernandez – Ziyech, Felix, Mudryk – Havertz

BVB – absencje:

Chelsea – absencje:

Borussia Dortmund – Chelsea, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem BVB 100% remisem 0% zwycięstwem Chelsea 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem BVB

remisem

zwycięstwem Chelsea

Borussia Dortmund – Chelsea, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy BVB a Chelsea transmitowane będzie na Polsacie Sport Premium 1, a także TVP 1. To starcie można obejrzeć również przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports na pół roku za 288 zł (48 zł miesięcznie), dzięki czemu oszczędzicie 126 zł względem miesięcznej subskrypcji. Początek meczu na Signal Iduna Park w środę 15 lutego o godzinie 21:00.

