Burnley – West Ham United: typy, kursy, zapowiedź (25.11.2023)

Na zdjęciu: Alphonse Areola

Burnley West Ham Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 listopada 2023 16:35 .

Burnley – West Ham United: przewidywania

Jednym z sobotnich starć w Premier League będzie rywalizacja Burnley, czyli beniaminka ligi z West Hamem United. Faworyt tego meczu jest dość prosty do wskazania, jest nim ekipa z Londynu, ale jednak trzeba zaznaczyć, że zespół Davida Moysa w ostatnich tygodniach nieco zwolnił obroty. Z kolei gospodarze od początku rozgrywek – zgodnie z przewidywaniami – plasują się w dolnych rejonach tabeli, zdobywając tylko cztery punkty i tracąc aż 30 goli. Mój typ na to spotkanie: West Ham lub remis i powyżej 1,5 gola.

Burnley – West Ham United: ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki obu zespołów różnią się od siebie diametralnie. Na przestrzeni całego sezonu gospodarze wygrali raptem raz i również jednokrotnie podzielili się punktami. Z kolei londyńczycy mają na swoim koncie pięć zwycięstw, dwa remisy i pięć porażek. W ostatnich pięciu meczach West Ham zainkasował cztery oczka czyli tyle, co beniaminek w całym sezonie. Co ciekawe Burnley w tym okresie czasu straciło aż 14 goli.

Burnley – West Ham United: historia

Zespoły te w ostatnich latach mierzyły się ze sobą dość często, bowiem Burnley dość regularnie balansuje na krawędzi Premier League i Championship. Poprzedni sezon rywalizacji tych ekip to kampania 2021/2022, wówczas dwukrotnie padał remis. Najpierw 0:0, a później 1:1. Ostatnie zwycięstwo West Hamu to maj 2021, a gospodarzy sobotniego meczu lipiec 2020.

Burnley – West Ham United: kursy bukmacherskie

Burnley – West Ham United: kto wygra?

Burnley – West Ham United: przewidywane składy

Burnley Vincent Kompany 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład West Ham David Moyes Burnley Vincent Kompany 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład West Ham David Moyes Rezerwowi ▼ 14 Connor Roberts 15 Nathan Redmond 21 Aaron Ramsey 24 Josh Cullen 29 Lawrence Vigouroux 34 Jacob Bruun Larsen 44 Hannes Delcroix 45 Michael Obafemi 47 Wilson Odobert 1 Lukasz Fabianski 3 Aaron Cresswell 8 Pablo Fornals 9 Michail Antonio 15 Konstantinos Mavropanos 18 Danny Ings 21 Angelo Ogbonna 22 Saïd Benrahma 24 Thilo Kehrer Burnley Vincent Kompany 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład West Ham David Moyes Burnley Vincent Kompany 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład West Ham David Moyes Rezerwowi ▼ 14 Connor Roberts 15 Nathan Redmond 21 Aaron Ramsey 24 Josh Cullen 29 Lawrence Vigouroux 34 Jacob Bruun Larsen 44 Hannes Delcroix 45 Michael Obafemi 47 Wilson Odobert 1 Lukasz Fabianski 3 Aaron Cresswell 8 Pablo Fornals 9 Michail Antonio 15 Konstantinos Mavropanos 18 Danny Ings 21 Angelo Ogbonna 22 Saïd Benrahma 24 Thilo Kehrer

Burnley – West Ham United: transmisja

Początek rywalizacji Burnley z West Hamem już w sobotę 24 listopada 2023 roku. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 16:00, a transmisja tego meczu dostępna będzie na platformie Viaplay.

