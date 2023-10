IMAGO / Nigel French Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Burnley – Chelsea, typy i przewidywania

Burnley we wtorek odniosło pierwszą wygraną w sezonie, ale trudno spodziewać się, by podtrzymali dobrą passę w starciu Chelsea, która ma na swoim koncie dwa zwycięstwa z rzędu. Również bilans ostatnich meczów bezpośrednich przemawia za The Blues. Zespół Pochettino nie gra jednak widowiskowo i w spotkaniach z jego udziałem pada bardzo mało goli. W ostatnich pięciu starciach łącznie fani obejrzeli zaledwie pięć goli. Nasz typ: bramki poniżej 2,5 – TAK.

Burnley – Chelsea, sytuacja kadrowa

Lista kontuzjowanych zawodników w obu drużyna jest dość długa. Gospodarze muszą sobie radzić obecnie bez Redmonda, Obafemiego, Ramseya czy Manuela. The Blues z kolei nie mogą liczyć na pomoc Fofany, Nkunku, Lavii, Chilwella, Jamesa, a Malo Gusto pauzuje za czerwoną kartkę.

Burnley – Chelsea, ostatnie wyniki

Burnley we wtorek pokonało Luton w zaległym meczu i było to pierwszy zwycięstwo tej ekipy w siedmiu kolejkach Premier League. Bilans pozostałych spotkań to aż pięć porażek i tylko jeden remis w pojedynku z Nottingham. Chelsea z kolei notuje serię dwóch wygranych z rzędu z Fulham w lidze i Brighton w Carabao Cup. Wcześniej The Blues przegrali mecze z Aston Villą i Nottingham oraz tylko zremisowali z Bournemouth i obecnie zajmują odległą jedenastą lokatę w tabeli.

Burnley – Chelsea, historia

W poprzednim sezonie Chelsea wygrała na wyjeździe z Burnley aż 4:0, natomiast na Stamford Bridge zremisowała 1:1. Był to jednak jedyny z ostatnich sześciu meczów obu drużyn, który nie zakończył się na korzyść ekipy The Blues. Burnley na zwycięstwo czeka od 2017 roku.

Burnley – Chelsea, kursy bukmacherskie

Burnley – Chelsea, kto wygra

Burnley – Chelsea, przewidywane składy

Burnley Vincent Kompany 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Chelsea Mauricio Pochettino Rezerwowi ▼ 2 Dara O'Shea 4 Jack Cork 9 Jay Rodriguez 19 Anass Zaroury 22 Vitinho 31 Mike Trésor Ndayishimiye 34 Jacob Bruun Larsen 47 Wilson Odobert 49 Arijanet Muric Raheem Sterling 7 Noni Madueke 11 Lesley Ugochukwu 16 Armando Broja 19 Djordje Petrovic 28 Ian Maatsen 29 Deivid Washington 36 Alfie Gilchrist 42 Joshua Brooking 44 Alex Matos 52

Burnley – Chelsea, transmisja meczu

Pojedynek Burnley z Chelsea nie będzie transmitowany w polskiej telewizji. Mecz 8.kolejki Premier League będzie można obejrzeć na żywo jedynie online na platformie Viaplay.pl po uprzednim wykupieniu odpowiedniego abonamentu.

