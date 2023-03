Termalica Nieciecza – Ruch: typy, kursy, zapowiedź (31.03.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Daniel Szczepan

1. liga Bruk-Bet Termalica Nieciecza Ruch Chorzów 2.25 3.40 3.45

Termalica – Ruch, zakłady

Bruk-Bet Termalica wraca do ligowego grania po reprezentacyjnej przerwie po remisie ze Stalą Rzeszów (2:2). Ogólnie zespół Radoslava Latala jest już od 10 spotkań bez porażki, co sprawia, że Słonie liczą się w grze o awans do elity. Ruch Chorzów to z kolei team także będący od 10 meczów bez przegranej. Niebiescy ostatni raz z placu gry na tarczy schodzili, gdy ulegli Arce Gdynia (2:4). W ostatniej kolejce chorzowianie wyszarpali punkt z ŁKS-em (3:3), umacniając się na pozycji wicelidera rozgrywek. Trudno wskazać faworyta w tym starciu. W każdym razie, biorąc pod uwagę to, że obie ekipy ostatnio zdobywały sporo bramek, to liczymy na trafienia z obu stron.

Termalica – Ruch, typy bukmacherskie

STS 1.81 obie drużyny strzelą – TAK Przejdź na stronę STS

Bruk-Bet Termalica – Ruch Chorzów, sytuacja kadrowa

Gospodarze przystąpią do potyczki najpewniej w optymalnym zestawieniu. W szeregach gości nie będą mogli wystąpić z kolei: Michał Feliks i Filip Nawrocki. Obu z gry wyłączają kłopoty zdrowotne.

Termalica – Ruch, ostatnie wyniki

Drużyna Radoslava Latala ma za sobą podział punktów w starciu ze Stalą Rzeszów (2:2). Ogólnie w czterech ostatnich meczach Bruk-Bet Termalica tylko raz stracił punkty, notując również trzy zwycięstwa.

14-krotny mistrz Polski natomiast w ramach 24. kolejki Fortuna 1 Ligi zremisował z ŁKS-em (3:3) po fantastycznym meczu. Jednocześnie zespół Jarosława Skrobacza w sześciu ostatnich potyczkach odniósł cztery zwycięstwa i dwukrotnie dzielił się punktami.

Termalica – Ruch, historia

W starciu z sierpnia minionego roku górą byli chorzowianie. Ruch wygrał (2:1) dzięki bramkom zdobytym przez Patryka Sikorę i Tomasza Swędrowskiego. W ostatnim czasie częściej w bezpośrednich bataliach górą był zespół z Chorzowa, mogący pochwalić się trzema zwycięstwami w pięciu ostatnich starciach. Raz miał miejsce remis i w jednym spotkaniu wygrali niecieczanie.

Termalica – Ruch, kursy

Bruk-Bet Termalica – Ruch Chorzów SUPERBET STS BETCLIC Termalica Nieciecza 2.25 2.22 2.23 Remis 3.40 3.25 3.35 Ruch Chorzów 3.20 3.20 3.20

Kurs na zwycięstwo Słoni w STS zakłady bukmacherskie wynosi 2,22. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Termalica – Ruch, przewidywane składy

Bruk-Bet Termalica: Loska – Kadlec, Tekijaski, Biedrzycki, Radwański, Hilbrycht, Hubinek, Dombrowskyj, Trubeha, Fornalczyk, Poznar

Ruch: Bielecki – Kasolik, Sadlok, Szur, Michalski, Sikora Sedlak, Swędrowski, Wójtowicz, Kobusiński, Szczepan.

Bruk-Bet Termalica – Ruch Chorzów, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Bruk-Betu Termaliki 25% Wygraną Ruchu 50% Remisem 25% 4 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Bruk-Betu Termaliki

Wygraną Ruchu

Remisem

Bruk-Bet Termalica – Ruch Chorzów, transmisja meczu

Batalia w Niecieczy pomiędzy Bruk-Betem Termaliką a Ruchem będzie do obejrzenia w telewizji. Transmisja ze spotkanie będzie emitowana na antenie Polsat Sport Extra od godziny 20:30. Rywalizację można również obejrzeć za pośrednictwem internetu na platformie Polsat Box Go.

