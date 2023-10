fot. Imago / Norbert Barczyk / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Aleksandar Vukovic

Bruk-Bet Termalica – Piast Gliwice, typy na mecz i przewidywania

Bruk-Bet Termalica i Piast Gliwice to drużyny, mające swoje cele na trwający sezon. Ekipa Mariusza Lewandowskiego cały czas marzy o miejscu premiowanym grą w barażach o awans do PKO Ekstraklasy. W każdym razie zawodnicy Słoni we wtorkowy wieczór będą chcieli skupić się na grze o awans do kolejnej fazy rozgrywek Fortuna Pucharu Polski. Z kolei drużyna Aleksandara Vukovicia w tej kampanii przede wszystkim wyróżnia się notowaniem remisów. Z jednej strony Piast nie wygrywa, ale z drugiej prezentuje ładną dla oka grę, opierającą się na grze ofensywnej. Gliwicka ekipa wygrała w sześciu z ostatnich 10 meczów na wyjeździe. Rozsądny może być zatem wariant z wygraną gości. Typ: wygrana Piasta.

Bruk-Bet Termalica – Piast Gliwice, sytuacja kadrowa

Gospodarze najpewniej przystąpią do potyczki w optymalnym zestawieniu. Z kolei w drużynie z Okrzei nie będą mogli zagrać Szczepan Mucha i Tihomir Kostadinow.

Bruk-Bet Termalica – Piast Gliwice, ostatnie wyniki

W trakcie minionego weekendu Pomarańczowi pokonali Górnik Łęczna (3:0). Tym samym Bruk-Bet Termalica wrócił na zwycięski szlak po trzech spotkaniach bez wygranej.

Tymczasem trzeci z rzędu podział punktów zaliczyli Niebiesko-czerwoni. Piast zremisował z Wartą Poznań (1:1). Wczesniej natomiast ekipa z Gliwic dzieliła się punktami z Pogonią Szczecin (0:0) oraz Zagłębiem Lubin (1:1).

Bruk-Bet Termalica – Piast Gliwice, historia

Oba zespoły zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od maja 2022 roku. Wówczas lepszy był Piast, wygrywający jednym golem (1:0). Ogólnie w sześciu ostatnich potyczkach między obiema ekipami trzy razy zwyciężali gliwiczanie, raz miał miejsce remis i w dwóch meczach górą byli Pomarańczowi.

Bruk-Bet Termalica – Piast Gliwice, kursy

Bruk-Bet Termalica – Piast Gliwice, kto wygra

Bruk-Bet Termalica – Piast Gliwice, transmisja meczu

Spotkania z udziałem Bruk-Betu Termaliki i Piasta Gliwice nie będzie można obejrzeć w żadnej polskiej telewizji. Rywalizacji nie będzie można śledzić również w internecie.

