Brighton – Southampton: typy, kursy, zapowiedź (21.05.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Brighton

The American Express Community Stadium Premier League Brighton Southampton 1.23 7.00 12.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 maja 2023 11:52 .

Brighton – Southampton: przewidywania

Przed nami mecz, który jedną z drużyn może przybliżyć do upragnionego celu. A z kolei dla drugich jest już spotkaniem o nic. Przed nami bowiem stracie pomiędzy Brighton a Southampton. Mecz, który ma jednego, zdecydowanego faworyta w postaci drużyny gospodarzy. Nic nie zapowiada, aby Southampton, które jest już pogodzone ze spadkiem z Premier League dało rady urwać choćby jeden punkt ekipie Brighton. Bo ta potrzebuje zwycięstwa, aby utrzymać się na szóstym miejscu w tabeli. Miejscu, które daje prawo gry w europejskich pucharach. Dlatego też nasz typ na to spotkanie: wygrana Brighton.

Betfan 1.22 wygrana Brighton Zagraj!

Brighton – Southampton: sytuacja kadrowa

W obu zespołach są pewne problemy zdrowotne i nieobecności. Ze względów zdrowotnych w ekipie Roberto De Zerbi’ego nie wystąpią: Jakub Moder, Tariq Lamptey, Jeremy Sarmiento, Adam Webster, Solly March, Adam Lallana oraz Joel Veltman. Z kolei w barwach “Świętych” zabraknie: Romain Perraud, Mohamed Salisu, Valentino Livramento, Juana Lariosa oraz Armela Bella-Kotchap.

Brighton – Southampton: ostatnie wyniki

Bilans ostatnich wyników obu zespołów jest znacząco różny. Ekipa Southampton zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Premier League i jest pierwszy spadkowiczem z ligi. To nie może dziwić, skoro w ostatnich pięciu spotkaniach, które mogły jeszcze uratować ich przed degradacją, zdobyli raptem jeden punkt.

Z kolei Brighton w ostatnim czasie przeplata zwycięstwa z porażkami. W analogicznym okresie czasu trzy razy udało się wygrać, a dwukrotnie “Mewy” zaznały porażki. Były to mecze z Evertonem i ostatni z Newcastle. Oba przegrane wysoko, różnicą w sumie aż siedmiu bramek.

Brighton – Southampton: historia

W pierwszym meczu tego sezonu pomiędzy tymi ekipa padał wynik 1:3 dla Brighton. Ogólnie jednak w ostatnich latach rywalizacja była dość wyrównana. W pięciu ostatnich spotkaniach dwa razy wygrywała ekipa niedzielnych gospodarzy, raz lepsi okazali się “Święci”, a dwukrotnie padał remis.

Brighton – Southampton: kursy bukmacherskie

Kursy na to spotkanie są dość jednoznaczne. Na zwycięstwo gospodarzy bukmacherzy upatrują kurs w graniach 1.23. Jeśli chodzi o remis, to przedział rysuje się od około 6.75 do 7.00. Stawiając zwycięstwo Southampton gramy po kursie mniej więcej 12.00. Przy okazji tego meczu zachęcamy do wykorzystania oferty Betfan zakłady bukmacherskie. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z bonusu 200 procent do 300 zł.

Brighton – Southampton: kto wygra mecz?

Kto wwygra mecz? Brighton 100% Remis 0% Southampton 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Brighton

Remis

Southampton

Brighton – Southampton: przewidywane jedenastki

Brighton – Southampton: transmisja

Spotkanie Brighton – Southampton będzie można oglądać na platformie Viaplay. Pierwszy gwizdek sędziego przewidziano na godzinę 15:00 w niedzielę 21 maja 2023 roku.

Bonus 200% do 300 zł z kodem GOAL Poleca Mariusz Pudzianowski Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.