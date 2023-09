Brighton – Newcastle United: typy, kursy, zapowiedź (02.09.2023)

IMAGO/Richars Sellers Na zdjęciu: Sandro Tonali

Brighton Newcastle Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 września 2023 18:34 .

Brighton – Newcastle United, typy i przewidywania

Obie drużyny mają w składzie piłkarzy o imponujących umiejętnościach. Ich trenerzy również są z wysokiej półki. Trudno zatem wskazać przebieg sobotniego spotkania. Sądzimy, że minimalnie większe szanse na zwycięstwo ma Newcastle, chociaż Brighton również ma argumenty, aby urwać punkty przyjezdnym.

Brighton – Newcastle United, ostatnie wyniki

Piłkarze Brighton w pierwszych dwóch kolejkach sięgnęli po pełną pulę. Mewy na swoją korzyść rozstrzygnęły batalie z Luton oraz Wolverhampton (obie w stosunku 4:1). Ostatnio Roberto De Zerbi i spółka musieli uznać wyższość West Hamu

Piekielnie trudny terminarz miało Newcastle, które rywalizowało z grającą w pucharach Aston Villą. Srok mimo tego zwyciężyły aż 5:1. Później nie było już tak dobrze. Eddie Howe i jego podopieczni dali się minimalnie pokonać Manchesterowi City i Liverpoolowi.

Brighton – Newcastle United, historia

W minionym sezonie doszło do dwóch mecz bezpośrednich tych drużyn. Gospodarzem pierwszego starcia było Brighton, które zremisowało u siebie 0:0. Newcastle lepiej spisało się przed własną publicznością, gdzie zwyciężyło 4:1.

Brighton – Newcastle United, kursy bukmacherskie

Minimalnym faworytem sobotniego meczu są goście. Kurs na wygraną Newcastle United wynosi mniej więcej 2,50, a typ na zwycięstwo Brighton to około 2,60. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.80. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Brighton – Newcastle United, przewidywane składy

Po stronie Brighton nieobecni są Jakub Moder i Julio Encisco. Kontuzje są również w Newcastle. Drużynie tej nie mogą pomóc mający problemy zdrowotne: Joe Willock, Emil Krafth oraz Javier Manquillo.

Brighton (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Newcastle (Przewidywany skład) 4-3-3 Brighton (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Newcastle (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy Roberto De Zerbi Eddie Howe Rezerwowi 3 Igor

8 Mahmoud Dahoud

9 João Pedro

14 Adam Lallana

23 Jason Steele

24 Simon Adingra

29 Jan Paul van Hecke

34 Joel Veltman

40 Facundo Buonanotte Martin Dubravka 1

Callum Wilson 9

Matthew Targett 13

Harvey Barnes 15

Valentino Livramento 21

Jacob Murphy 23

Elliot Anderson 32

Sean Longstaff 36 Brighton (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Newcastle (Przewidywany skład) 4-3-3 Brighton (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Newcastle (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy Roberto De Zerbi Eddie Howe Rezerwowi 3 Igor

8 Mahmoud Dahoud

9 João Pedro

14 Adam Lallana

23 Jason Steele

24 Simon Adingra

29 Jan Paul van Hecke

34 Joel Veltman

40 Facundo Buonanotte Martin Dubravka 1

Callum Wilson 9

Matthew Targett 13

Harvey Barnes 15

Valentino Livramento 21

Jacob Murphy 23

Elliot Anderson 32

Sean Longstaff 36

Brighton - Newcastle United, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Brighton 0% Remis 0% Wygrana Newcastle 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Brighton

Remis

Wygrana Newcastle

Brighton - Newcastle United, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na platformie streamingowej Viaplay, ale także na kanale telewizyjnym Canal+ Sport 2. To starcie można obejrzeć również przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na rok z góry za 648 zł (54 zł/msc) zamiast 888 zł (cena regularna - 74 zł/msc), dzięki czemu zaoszczędzisz 240 zł. Początek meczu na Amex Stadium w najbliższą sobotę, 2 września o godzinie 18:30.

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.