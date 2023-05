Brighton - Manchester United: typy na mecz 28. kolejki Premier League. W najbliższy czwartek na Amex Stadium dojdzie do zaległego starcia dwóch drużyn walczących o awans do Ligi Mistrzów. Czerwone Diabły znajdują się obecnie w komfortowej sytuacji, natomiast ewentualne zwycięstwo Mew może zniwelować punktową różnicę. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Brighton – Man Utd, typy i przewidywania

W czwartek Brighton oraz Manchester United rozegrają zaległe spotkanie z 28. kolejki Premier League. Niespełna dwa tygodnie temu obie drużyny mierzyły się w Pucharze Anglii, gdzie lepsze okazały się Czerwone Diabły. Mewy wciąż mają nadzieję na historyczne zakończenie sezonu i awans do Ligi Mistrzów. Aktualnie tracą do ekipy z Old Trafford aż 11 punktów, natomiast rozegrały jeden mecz mniej i mają w najbliższej perspektywie bezpośrednią rywalizację.

Brighton słynie z imponującej gry ofensywnej. Spodziewamy się, że zaprezentuje ją również na Amex Stadium. Zwłaszcza, że Manchester United ma problemy w defensywie i nie będzie w stanie wystawić żadnego z dwóch podstawowych stoperów. Nasz typ – Brighton strzeli więcej niż jedną bramkę.

Brighton – Man Utd, sytuacja kadrowa

Brighton nie będzie mogło w czwartek skorzystać z kilku zawodników. Kontuzjowani wciąż są Adam Lallana, Tariq Lamptey, Jeremy Sarmiento i Joel Veltman. Ponadto, pod znakiem zapytania stoi występ Evana Fergusona. Po stronie Manchesteru United zabraknie natomiast Raphaela Varane’a, Lisandro Martineza, Alejandro Garnacho i Donny’ego van de Beeka.

Brighton – Man Utd, ostatnie wyniki

W minionej kolejce Brighton rozbiło u siebie Wolverhampton aż 6-0. Jest to wynik o tyle imponujący, że w składzie Mew zabrakło kilku kluczowych piłkarzy. Wcześniej ekipa Roberto De Zerbiego przegrała z Nottingham Forest i odpadła z Pucharu Anglii.

Manchester United poprzedni mecz w Premier League z pewnością zaliczy do udanych. Czerwone Diabły pokonały Aston Villę 1-0 i umocniły się w pierwszej czwórce tabeli. Wcześniej podzieliły się punktami z Tottenhamem (2-2) oraz wyeliminowały Brighton w Pucharze Anglii.

Brighton – Man Utd, historia

W obecnym sezonie te drużyny mierzyły się już ze sobą dwukrotnie. Niespełna dwa tygodnie temu Brighton rywalizowało z Manchesterem United w półfinale Pucharu Anglii. Po serii rzutów karnych awans do finału wywalczyły Czerwone Diabły. W 1. kolejce Premier League Mewy wygrał natomiast na Old Trafford 2-1.

Brighton – Man Utd, kursy bukmacherskie

Co ciekawe, za faworyta czwartkowego meczu uznawane jest Brighton. Kursy na zwycięstwo gospodarzy wahają się między 2,01 a 2,12. W przypadku ewentualnej wygranej Manchesteru United jest to nawet aż 3,50. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z zakładu bez ryzyka 100 zł, który otrzymamy podając STS kod promocyjny GOAL.

Brighton – Man Utd, przewidywane składy

Brighton: Sanchez, Gross, Webster, Dunk, Estupinan, Caicedo, Mac Allister, March, Enciso, Mitoma, Welbeck

Manchester United: De Gea, Dalot, Lindelof, Shaw, Malacia, Casemiro, Eriksen, Antony, Fernandes, Sancho, Rashford

Brighton – Man Utd, transmisja meczu

Czwartkowy mecz 28. kolejki Premier League pomiędzy Brighton a Manchesterem United rozpocznie się o godzinie 21. Transmisję z tej rywalizacji można śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

