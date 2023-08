Brighton – Luton Town: typy, kursy, zapowiedź (12.08.2023)

IMAGO Na zdjęciu: Joel Veltman

Everton Fulham Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 sierpnia 2023 16:06 .

Brighton – Luton Town, typy i przewidywania

Za Brighton przemawia niemal wszystko. To zespół ograny w Premier League, z dużo lepszymi piłkarzami oraz atutem własnego boiska. Na korzyść Luton działa fakt, że jest beniaminkiem i rywala nie wiedzą jeszcze w pełni, jak grać przeciwko temu zespołowi. My spodziewamy się wygranej Brighton.

Superbet 2,25 Zwycięstwo Evertonu Odwiedź Superbet

Brighton – Luton Town, sytuacja kadrowa

W Brighton wciąż niedostępny jest kontuzjowany Jakub Moder. Po stronie Luton problemy zdrowotne mają Dann Potts i Jordan Clark.

Brighton – Luton Town, ostatnie wyniki

Za piłkarzami Brighton okres meczów towarzyskich, w którym drużyna Roberto De Zerbiego nie pokazała się zbyt dobrze. Jego podopieczni dali się pokonać Chelsea i Newcastle. Wygrali zaś z Brentford oraz zremisowali z Rayo Vallecano. Luton mierzyło się z mnij renomowanymi rywalami, co wpłynęło pozytywnie na morale drużyny, która na ogół w sparingach notowała korzystny wynik.

Brighton – Luton Town, historia

Spoglądając na ostatni bezpośredni mecz Brighton i Luton, trzeba cofnąć się do 2009 roku i dwumeczu w półfinale w EFL Trophy. Wówczas Luton zwyciężyło 2:1, co wobec wcześniejszego remisu 0:0, dało tej ekipie awans do finału.

Brighton – Luton Town, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy faworyta upatrują w ekipie Evertonu, ale typy na zwycięstwo The Toffees są bardzo wysokie. Superbet oferuje kurs na taki scenariusz 2,25, a my przy tym zachęcamy również do skorzystania ze specjalnej promocji dla nowych klientów. Wykorzystaj kod promocyjny Superbet GOAL i odbierz bonusy o łącznej wartości nawet 3754 zł.

Brighton – Luton Town, kto wygra

0 Głosy Oddaj swój głos: class="polls-header"> >

Brighton – Luton Town, przewidywane składy

Brighton (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Luton (Przewidywany skład) 3-5-2 Brighton (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Luton (Przewidywany skład) 3-5-2 Trenerzy Roberto De Zerbi Rob Edwards Rezerwowi 1 Bart Verbruggen

2 Tariq Lamptey

3 Igor

6 James Milner

7 Solly March

14 Adam Lallana

18 Danny Welbeck

26 Yasin Ayari

27 Billy Gilmour

29 Jan Paul van Hecke Matt Macey

Luke Berry 8

Cauley Woodrow 10

Issa Kabore 12

Allan Campbell 22

Luke Freeman 30 Brighton (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Luton (Przewidywany skład) 3-5-2 Brighton (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Luton (Przewidywany skład) 3-5-2 Trenerzy Roberto De Zerbi Rob Edwards Rezerwowi 1 Bart Verbruggen

2 Tariq Lamptey

3 Igor

6 James Milner

7 Solly March

14 Adam Lallana

18 Danny Welbeck

26 Yasin Ayari

27 Billy Gilmour

29 Jan Paul van Hecke Matt Macey

Luke Berry 8

Cauley Woodrow 10

Issa Kabore 12

Allan Campbell 22

Luke Freeman 30

Brighton - Luton Town, transmisja meczu

Pojedynek Brighton kontra Luton nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Mecz będzie można obejrzeć jedynie online poprzez platformę Viaplay.pl. Początek spotkania w sobotę o godzinie 16:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.