Brighton - Liverpool: typy, kursy, zapowiedź. W ramach 8. kolejki Premier League Brighton zmierzy się z Liverpoolem. Zapowiada się bardzo ciekawe widowisko. Mewy po dobrym początku sezonu ostatnio zaliczyły kilka gorszych wyników, z kolei The Reds kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. Początek meczu o godzinie 15:00.

IMAGO / Ian Stephen Na zdjęciu: Luis Diaz

Brighton Liverpool FC

Brighton – Liverpool, typy i przewidywania

Patrząc na obecną formę obu drużyn faworytem wydaje się być Liverpool, który rozgrywa znakomity sezon. Brighton po świetnym początku zatracił formę i czeka na zwycięstwo od trzech meczów. Chwały Mewom nie przynosi również niedawna porażka z Aston Villą aż 1:6. Za gospodarzami przemawia co prawda bilans ostatnich spotkań, ale będący w gazie zespół The Reds powinien przełamać ten niekorzystny trend. Nasz typ: zwycięstwo Liverpoolu – TAK.

Brighton – Liverpool, ostatnie wyniki

Brighton na początku sezonu wygrał aż pięć z sześciu ligowych meczów. Obecnie jednak nie potrafi wygrać od trzech spotkań przegrywając z Chelsea 0:1 w Carabao Cup, a także aż 1:6 z Aston Villą w Premier League. W czwartek zremisował z Marsylią w Lidze Europy. Liverpool rozpoczął sezon od remisu z Chelsea, ale następnie wygrał siedem kolejnych meczów. Przed tygodniem przegrał 1:2 z Tottenhamem, ale w wyniku palce maczali sędziowie popełniając fatalny błąd. W czwartek The Reds pokonali Royale Union w Lidze Europy.

Brighton – Liverpool, historia

W poprzednim sezonie obie ekipy rywalizowały ze sobą trzykrotnie. Brighton pokonał Liverpool na swoim stadionie zarówno w Premier League, jak i w Pucharze Anglii, natomiast na Anfield Road padł remis 3:3. The Reds wygrali ostatni raz w marcu 2022, ale było to ich jedyne zwycięstwo w ostatnich siedmiu meczach.

Brighton – Liverpool, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem niedzielnego meczu jest Liverpool. Kursy na wygraną The Reds oscylują wokół 2,20, natomiast na zwycięstwo Brighton wynoszą około 2,95.

Brighton – Liverpool, kto wygra

Brighton – Liverpool, przewidywane składy

Brighton Roberto De Zerbi 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Brighton Roberto De Zerbi 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Rezerwowi ▼ 1 Bart Verbruggen 3 Igor 9 João Pedro 13 Pascal Groß 20 Carlos Baleba 24 Simon Adingra 29 Jan Paul van Hecke 31 Ansu Fati 40 Facundo Buonanotte Joe Gomez 2 Harvey Elliot 19 Konstantinos Tsimikas 21 Joel Matip 32 Ryan Gravenberch 38 Ben Doak 50 Caoimhin Kelleher 62 Jarell Quansah 78 Brighton Roberto De Zerbi 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Brighton Roberto De Zerbi 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Rezerwowi ▼ 1 Bart Verbruggen 3 Igor 9 João Pedro 13 Pascal Groß 20 Carlos Baleba 24 Simon Adingra 29 Jan Paul van Hecke 31 Ansu Fati 40 Facundo Buonanotte Joe Gomez 2 Harvey Elliot 19 Konstantinos Tsimikas 21 Joel Matip 32 Ryan Gravenberch 38 Ben Doak 50 Caoimhin Kelleher 62 Jarell Quansah 78

Brighton – Liverpool, transmisja meczu

Mecz Brighton z Liverpoolem będzie transmitowany na żywo na antenie CANAL+ Premium. Spotkanie będzie również dostępne online na Viaplay.pl oraz w usłudze CANAL+ Online. My przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Jeśli zdecydujesz się wykupić 12-miesięczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł jednocześnie oszczędzając 240 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

