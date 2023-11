Brighton & Hove Albion – Sheffield United: typy, kursy, zapowiedź (12.11.2023)

IMAGO / PA Images/ Peter Byrne Na zdjęciu: Kaoru Mitoma

Brighton & Hove Albion – Sheffield United: zapowiedź

Przed nami rywalizacja zespołu Brighton oraz Sheffield United w ramach meczu 12. kolejki Premier League. Czeka nas więc rywalizacja ósmej z ostatnią ekipą stawki. To powoduje, że faworyt tej rywalizacji może być tylko jeden. I jest nim oczywiście zespół gospodarzy, który pomimo delikatnego kryzysu wciąż ma wystarczająco sportowych argumentów aby zdecydowanie wygrać z outsiderem ligi. Mój typ na to spotkanie: Brighton i powyżej 2,5 gola w meczu.

Superbet 1.60 Brighton i powyżej 2,5 bramki Zagraj!

Brighton & Hove Albion – Sheffield United: ostatnie wyniki

Zespół Brighton w ostatnich pięciu seriach gier prezentował się dość przeciętnie. Ekipa Roberto De Zerbiego zainkasowała raptem trzy punkty i to poprzez trzy remisy. W tym czasie “Mewy” uległy także Manchesterowi City i Aston Villi. Z kolei ekipa Sheffield w analogicznym okresie czasu również zdobyła trzy oczka, ale wygrywając ostatnie spotkanie z Wolves 2:1. To jednak nie zmienia faktu, że to ich jedyne zwycięstwo w tym sezonie.

Brighton & Hove Albion – Sheffield United: historia

W ostatnich latach na poziomie Premier League obie te drużyny mierzyły się ze sobą czterokrotnie. Co ciekawe dwukrotnie padł wynik korzystny dla niedzielnych gości i dwa raz rywalizacja ta kończyła się remisem.

Brighton & Hove Albion – Sheffield United: kursy bukmacherskie

Brighton & Hove Albion – Sheffield United: kto wygra?

Brighton & Hove Albion – Sheffield United: przewidywane składy

Brighton Roberto De Zerbi 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Sheffield United Paul Heckingbottom Brighton Roberto De Zerbi 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Sheffield United Paul Heckingbottom Rezerwowi ▼ 1 Bart Verbruggen 4 Adam Webster 9 João Pedro 14 Adam Lallana 20 Carlos Baleba 38 Tom McGill 40 Facundo Buonanotte 41 Jack Hinshelwood 56 Josh Duffus 4 John Fleck 7 Rhian Brewster 11 Bénie Adama Traoré 23 Ben Osborn 25 Anis Ben Slimane 27 Yasser Larouci 32 William Osula 35 Andre Brooks 37 Jordan Amissah Brighton Roberto De Zerbi 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Sheffield United Paul Heckingbottom Brighton Roberto De Zerbi 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Sheffield United Paul Heckingbottom Rezerwowi ▼ 1 Bart Verbruggen 4 Adam Webster 9 João Pedro 14 Adam Lallana 20 Carlos Baleba 38 Tom McGill 40 Facundo Buonanotte 41 Jack Hinshelwood 56 Josh Duffus 4 John Fleck 7 Rhian Brewster 11 Bénie Adama Traoré 23 Ben Osborn 25 Anis Ben Slimane 27 Yasser Larouci 32 William Osula 35 Andre Brooks 37 Jordan Amissah

Brighton & Hove Albion – Sheffield United: transmisja

Spotkanie transmitowane będzie na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu w Brighton już w niedzielę, 12 listopada o godzinie 15:00.