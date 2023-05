Brighton & Hove Albion - Everton: typy, kursy oraz zapowiedź. Obie drużyny mają o co grać w tym sezonie, ale ich cele różnią się diametralnie. Piłkarze Roberto De Zerbego walczą o awans do europejskich pucharów, natomiast "The Toffees" stają na głowie, aby utrzymać się w Premier League. Pierwszy gwizdek na Falmer Stadium już poniedziałek 8 maja o godzinie 18:30. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

PressFocus Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

The American Express Community Stadium Premier League Brighton Everton 1.40 5.40 8.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 maja 2023 16:36 .

Brighton – Everton, kursy bukmacherskie

Spotkanie ligowe Brighton & Hove Albion z Evertonem w ramach 35. kolejki zapowiada się niezwykle ciekawie. Piłkarze Roberto De Zerbiego rozgrywają znakomity sezon i liczą się w grze o awans do europejskich pucharów. Natomiast goście poniedziałkowego pojedynku chcieliby jak najszybciej zapomnieć o obecnej kampanii Premier League. Jednak do wykonania mają jeszcze jeden ultra ważny cel – wywalczyć utrzymanie. A w tej chwili zajmują przedostatnią lokatę w tabeli. My spodziewamy się dość jednostronnego meczu, w którym nie powinno zabraknąć bramek. Stawiamy na to, że w tej rywalizacji Brighton wygra obie połowy. Nasz typ: Brighton wygra obie połowy

Brighton – Everton, ostatnie wyniki

Zawodnicy Brighton, czyli gospodarze sobotniego pojedynku, mieli w ostatnich tygodniach niezłą serię, choć przydarzyły im się dwie wpadki – z Tottenhamem (1:2) i Nottingham Forest (1:3). Natomiast potrafili zwyciężać z takimi zespołami jak: Manchester United (1:0), Chelsea (2:1), Bournemouth (2:0), Crystal Palace (1:0), czy West Hamem (4:0). W tym czasie nie obyło się również bez remisu, bowiem niespodziewanie zgubili punkty z Brentford (3:3). Podopieczni Roberto De Zerbiego w tym sezonie wykonują kawał dobrej roboty i słusznie znajdują się obecnie na siódmej lokacie w ligowej tabeli.

Jeżeli chodzi zaś o drużynę Evertonu, to notują wstydliwą serię siedmiu spotkań bez zwycięstwa. W tym czasie czterokrotnie remisowali (z Chelsea 2:2, Tottenhamem 1:1, Crystal Palace 0:0 oraz Leicester 2:2), a także trzy razy przegrali (0:2 z Manchesterem United, 1:3 z Fulham i 1:4 z Newcastle United). Słaba forma “The Toffees” sprawiła, że drużyna znajduje się w strefie spadkowej.

Brighton – Everton, historia

W ostatnich pięciu spotkaniach pomiędzy tymi drużynami padł jeden remis, dwa zwycięstwa Brighton oraz tyle samo wygranych Evertonu. Najciekawsze mecz odbył się 2 stycznia 2022 roku, kiedy na Goodisan Park wygrali goście 3:2. Wówczas w końcówce spotkania pojawił się na boisku Jakub Moder.

Brighton – Everton, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy dość jednostronnie obstawiają sobotni pojedynek. Zdecydowanym faworytem na papierze wydaje się być Brighton i to za nimi będzie przemawiał atut własnego boiska. Jeśli rozważasz zwycięstwo gospodarze, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.36 – 1.40 podczas gdy na wygraną Evertonu wynoszą 7.40 – 8.00.

Brighton – Everton, kto wygra?

Brighton – Everton, przewidywane składy

Brighton – Everton, transmisja meczu

Poniedziałkowy mecz 35. kolejki Premier League pomiędzy Brighton a Evertonem rozpocznie się o godzinie 18:30. Transmisja z tej rywalizacji będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

