Brighton – AEK, typy bukmacherskie

Brighton & Hove Albion już w czwartek rozegra swój pierwszy mecz w historii europejskich pucharów. Drużyną, z którą zmierzy się zespół prowadzony przez Roberto De Zerbiego będzie AEK Ateny, czyli mistrz Grecji. Spotkanie rozgrywane na Falmer Stadium może być dość jednostronnym widowiskiem, choć nie można skreślać “Żółto-Czarnych”. My stawiamy na to, że jeden z golkiperów zachowa tego dnia czyste konto. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Brighton – AEK, ostatnie wyniki

Brighton & Hove Albion prawdopodobnie nie wyobrażało sobie lepszego początku sezonu Premier League. W pięciu dotychczas rozegranych meczach ligowych drużyna Roberto De Zerbiego odniosła cztery zwycięstwa (4:1 z Luton Town, 4:1 z Wolverhampton, 3:1 z Newcastle United i 3:1 z Manchesterem United) oraz poniosła jedną porażkę (1:3 z West Hamem United).

Natomiast AEK Ateny podchodzi do tego czwartkowego starcia w nie najlepszych nastrojach. W pięciu porpzednich spotkaniach grecki zespół odniósł jedno zwycięstwo (3:2 z Volos), zanotował dwa remisy (1:1 z Panserraikos i 1:1 z Olympiakosem), a także poniósł dwie porażki i to w czwartej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów z Royalem Antwerpią (0:1 na wyjeździe oraz 1:2 na własnym stadionie).

Brighton – AEK, historia

Czwartkowe starcie pomiędzy tymi drużynami będzie pierwszym w historii. Obie drużyny nie miały okazji jeszcze się ze sobą zmierzyć, bowiem Brighton do tej pory jeszcze nigdy nie rywalizował w europejskich pucharach.

Brighton – AEK, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego starcia jest Brighton & Hove Albion i to również za tym zespołem będzie przemawiał atut własnego boiska oraz głośnego dopingu kibiców zgromadzonych na Falmer Stadium. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie oscylują w okolicach 1.22 – 1.29, podczas gdy na wygraną AEK Ateny wynoszą nawet 12.3. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Brighton – AEK, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Brighton 83% remisem 8% wygraną AEK 8% 12 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Brighton

remisem

wygraną AEK

Brighton – AEK, przewidywane składy

Brighton (Przewidywany skład) 4-2-3-1 AEK Ateny (Przewidywany skład) 4-3-1-2 Brighton (Przewidywany skład) 4-2-3-1 AEK Ateny (Przewidywany skład) 4-3-1-2 Trenerzy ▼ Roberto De Zerbi Matias Almeyda Rezerwowi ▼ 3 Igor

4 Adam Webster

6 James Milner

8 Mahmoud Dahoud

14 Adam Lallana

18 Danny Welbeck

20 Carlos Baleba

23 Jason Steele

40 Facundo Buonanotte Nordin Amrabat 5

Levi Garcia 7

Mijat Gačinović 8

Sergio Ezequiel Araujo 11

Petros Mantalos 20

Konstantinos Galanopoulos 25

Djibril Sidibe 29

Georgios Athanasiadis 30

Rodolfo Pizarro 70

Brighton - AEK, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Brighton a AEK-iem transmitowany w Polsce będzie wyłącznie na platformie Viaplay. Początek meczu na Falmer Stadium już w czwartek (21 września) o godzinie 21:00.

