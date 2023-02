Brentford – Crystal Palace: typy, kursy, zapowiedź (18.02.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Nathaniel Clyne

Brentford – Crystal Palace to jedno z sobotnich spotkań 24. kolejki Premier League. Według firm bukmacherskich, więcej do powiedzenia powinni mieć tutaj gospodarze. Czy tak będzie jednak w rzeczywistości? Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tej konfrontacji. Można w niej znaleźć między innymi nasz typ oraz kursy bukmacherskie.

Gtech Community Stadium Premier League Brentford Crystal Palace 1.87 3.60 4.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 lutego 2023 16:21 .

Brentford – Crystal Palace: typy i przewidywania

Stawiamy na to, że gospodarze zanotują zwycięstwo w trakcie sobotniej rywalizacji. Gracze Brentford w pięciu poprzednich spotkaniach zdobyli łącznie jedenaście punktów. Gospodarze są niepokonani w rozgrywkach ligowych już od 23 października 2022 roku. Goście spisują się zdecydowanie słabiej. Piłkarze zespołu z Londynu w pięciu ostatnich spotkaniach… nie zanotowali ani jednej wiktorii. W sumie zdobyli tylko trzy punkty. Jak idzie im w delegacjach? W czterech poprzednich meczach wyjazdowych Orły zanotowały trzy porażki.

Brentford – Crystal Palace: sytuacja kadrowa

W szeregach Brentford kontuzjowany jest tylko Thomas Strakosha. Trener Orłów ma więcej powodów do zmartwień. W sobotę nie wystawi bowiem takich zawodników, jak Joel Ward, Nathan Ferguson i Wilfried Zaha (urazy).

Brentford – Crystal Palace: ostatnie wyniki

Zawodnicy Brentford grają ostatnio naprawdę bardzo solidnie. W tym momencie piłkarze tego zespołu zajmują ósme miejsce w ligowej tabeli Premier League – 34 punkty. W poprzedniej kolejce piłkarze tego zespołu rywalizowali w delegacji z Kanonierami. Brentford niespodziewanie zdobyło jeden punkt po remisie 1:1. Cztery pozycje niżej w tabeli są londyńczycy. Zawodnicy Crystal Palace zdobyli w tym sezonie 25 punktów. W poprzednią sobotę Orły zanotowały remis na swoim stadionie przeciwko Brighton 1:1. Goście czekają na kolejne ligowe zwycięstwo już od 31 grudnia 2022 roku. Wówczas Orły pokonały w delegacji Bournemouth 2:0.

Brentford – Crystal Palace: historia

W sezonie 2021/22 piłkarze tych drużyn rywalizowali ze sobą dwukrotnie. Co ciekawe, obie potyczki zakończyły się bezbramkowymi remisami 30 sierpnia poprzedniego roku kalendarzowego te kluby zmierzyły się zaś ze sobą w piątej kolejce aktualnego sezonu. Ekipa z Londynu nie skorzystała do końca z atutu własnego stadionu, a ta wakacyjna potyczka zakończyła się remisem 1:1. Trzy ostatnie mecze tych klubów to zatem same podziały oczek. Jak będzie tym razem?

Brentford – Crystal Palace: kursy bukmacherskie

Internetowi bukmacherzy sądzą, że o wiele większe szanse na zanotowanie trzech oczek mają gracze gospodarzy.

Brentford – Crystal Palace: przewidywane składy

Brentford – Crystal Palace: transmisja

Sobotnie spotkanie Brentford – Crystal Palace będzie transmitowane na platformie Viaplay. Początek meczu o 16:00. Głównym arbitrem będzie Paul Tierney.