Brentford – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (25.11.2023)

Brentford - Arsenal, typy na mecz 13. kolejki Premier League. Kanonierzy nieustannie napierają na rywali i liczą się w walce o mistrzowski tytuł. W sobotę zmierzą się na wyjeździe z Brentford, a zwycięstwo jest traktowane w kategoriach obowiązku. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Imago/Simon West Na zdjęciu: Arsenal

Brentford – Arsenal, typy i przewidywania

Po fantastycznym poprzednim sezonie Arsenal chce poprawić wynik i tym razem zdobyć mistrzostwo Anglii. Po dwunastu kolejkach zajmuje miejsce w pierwszej trójce, tracąc punkt do liderującego Manchesteru City. Można powiedzieć, że ekipa Mikela Artety udowadnia, że stale się poprawia i jest gotowa rywalizować o najwyższe cele. Aby tak się stało, musi zwyciężać w starciach z niżej notowanymi rywalami. Za takowego uważane jest Brentford, które w sobotę zagra z Arsenalem.

Ostatnie występy Pszczół były obiecujące, natomiast Liverpool uwidocznił ich braki i niedociągnięcia w wielu aspektach. Mając na uwadze ich problemy kadrowe, a także ogrom jakości w ekipie Arsenalu, podobnego wyniku można spodziewać się także teraz. Mój typ – Arsenal wygra.

Brentford – Arsenal, ostatnie wyniki

Brentford zajmuje w tabeli Premier League jedenaste miejsce, mając w swoim dorobku 16 punktów. Przed przerwą reprezentacyjną Pszczoły zakończyły serię zwycięstw, ulegając Liverpoolowi aż 0-3. Wcześniej niespodziewanie ograli West Ham (3-2), Chelsea (2-0) i Burnley (3-0).

Arsenal traci w tabeli punkt do liderującego Manchesteru City. W minionej kolejce Premier League Kanonierzy ograli u siebie Burnley 3-1, a wcześniej po bardzo kontrowersyjnym spotkaniu polegli przeciwko Newcastle United (0-1). W międzyczasie przybliżyli się do awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, pokonując Sevillę 2-0.

Brentford – Arsenal, historia

Po raz ostatni Brentford triumfowało nad Arsenalem w meczu o stawkę w sierpniu 2021 roku. Od tego czasu lepsi pozostają Kanonierzy, którzy wygrali trzy z czterech potyczek. Obie drużyny zagrały ze sobą już w tym sezonie w ramach 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Zespół Mikela Artety wygrał na wyjeździe 1-0.

Brentford – Arsenal, kursy bukmacherskie

Brentford – Arsenal, przewidywane składy

Brentford nie będzie mogło skorzystać z wielu swoich zawodników. Zawieszony wciąż jest Ivan Toney, a kontuzjowani Mikkel Damsgaard, Rico Henry, Aaron Hickey, Kevin Schade i Josh Dasilva. Absencji nie brakuje również w Arsenalu. Mikel Arteta musi radzić sobie bez Thomasa Parteya, Jurriena Timbera, Fabio Vieiry, Davida Rayi, Emile Smith-Rowe’a i prawdopodobnie Martina Odegaarda.

Brentford: Flekken, Ajer, Collins, Pinnock, Mee, Rasmussen, Jensen, Norgaard, Janelt, Wissa, Mbeumo

Arsenal: Ramsdale, Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Zinczenko, Rice, Jorginho, Havertz, Saka, Jesus, Martinelli

Brentford – Arsenal, kto wygra?

Brentford – Arsenal, transmisja meczu

Sobotni mecz 13. kolejki Premier League pomiędzy Brentford a Arsenalem rozpocznie się o godzinie 18:30. Spotkanie będzie transmitowane za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

