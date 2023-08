PressFocus Na zdjęciu: Tottenham Hotspur

25 sierpnia 2023

AFC Bournemouth – Tottenham Hotspur, typy i przewidywania

Za nami już dwie kolejki nowej kampanii Premier League, a w ten weekend zostanie rozegrana trzecia seria gier. Ciekawie zapowiada się rywalizacja Bournemouth z Tottenhamem Hotspur. Koguty muszą sobie radzić bez Harry’ego Kane’a, który przeszedł do Bayernu Monachium. Podopieczni Ange Postecoglou zanotowali jednak dobry start sezonu i wydaje się, że brak kapitana reprezentacji Anglii w składzie nie będzie aż tak straszny.

Spurs są rozpędzeni po bardzo cennej wygranej z Manchesterem United. W sobotnim spotkaniu będą pełnić rolę zdecydowanego faworyta. Nasz typ: zwycięstwo Tottenhamu Hotspur.

AFC Bournemouth – Tottenham Hotspur, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy niepewny jest występ Tylera Adamsa, Adama Smitha, Ryana Fredericksa, Marcusa Taverniera, Alexa Scotta, Dango Ouattary oraz Lewisa Cooka. Jeśli chodzi o drużynę gości, to na boisku nie należy spodziewać się Rodrigo Bentancura, Hugo Llorisa, Ryana Sessegnona, Alfiego Whitemana, Troya Parrotta, Bryana Gila i Jamesa Maddisona.

Bournemouth – absencje:

Tottenham - absencje:

AFC Bournemouth – Tottenham Hotspur, ostatnie wyniki

Wisienki po dwóch rozegranych kolejkach zapisały na swoim koncie tylko punkt - zremisowały 1:1 z West Hamem United i przegrały 1:3 z Liverpoolem. Tottenham Hotspur uzbierał cztery oczka - podzielił się punktami z Brentfordem (2:2) oraz pokonał Manchester United 2:0.

AFC Bournemouth – Tottenham Hotspur, historia

Jeżeli przeanalizujemy pięć poprzednich meczów pomiędzy Wisienkami a Kogutami to odnotujemy dwa zwycięstwa Bournemouth, dwie wygrane Tottenhamu Hotspur i jeden remis. Tak więc starcia obu ekip z reguły są wyrównane. W ostatnim bezpośrednim pojedynku trzy punkty niespodziewanie zanotował zespół The Cherries (3:2).

AFC Bournemouth – Tottenham Hotspur, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu są goście. Kurs na wygraną Bournemouth wynosi około 3.60, a typ na zwycięstwo Tottenhamu Hotspur to mniej więcej 1.90. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.80. Jeżeli masz zamiar postawić zakład na ten pojedynek, to możesz skorzystać z bonusu od depozytu 200% do 300 zł, który znajdziesz w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

AFC Bournemouth – Tottenham Hotspur, przewidywane składy

Bournemouth (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Tottenham (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Bournemouth (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Tottenham (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy Andoni Iraola Ange Postecoglou Rezerwowi 1 Ionut Radu

5 Lloyd Kelly

6 Chris Mepham

7 David Brooks

8 Gavin Kilkenny

17 Justin Kluivert

21 Kieffer Moore

22 Hamed Junior Traorè

72 James Hill Oliver Skipp 4

Pierre Emil Højbjerg 5

Davinson Sánchez 6

Emerson Royal 12

Ivan Perisic 14

Fraser Forster 20

Ben Davies 33

Manor Solomon 72

AFC Bournemouth – Tottenham Hotspur, kto wygra?

AFC Bournemouth – Tottenham Hotspur, transmisja meczu

Mecz transmitowany będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek spotkania na Dean Court w sobotę, 26 sierpnia o godzinie 13:30.

