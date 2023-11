Bournemouth – Newcastle: typy, kursy, zapowiedź (11.11.2023)

IMAGO / Mark Cosgrove Na zdjęciu: Bruno Guimaraes

Bournemouth – Newcastle, typy i przewidywania

Bournemouth na ten moment jest jednym z głównych faworytów do spadku do Championship. Popularne Wisienki nie radzą sobie najlepiej, co potwierdza fakt, że w 11 dotychczasowych meczach zdobyli zaledwie 6 punktów. W meczu z Newcastle United drużyna Andoniego Iraoli jest skazywana na porażkę.

Sroki utrzymują kontakt z czołówką, ale wciąż pozostają poza strefą Ligi Mistrzów. Starcie z Bournemouth będzie idealną okazją do poprawienia dorobku punktowego. Moim zdaniem Newcastle zwycięży w tym spotkaniu.

Bournemouth – Newcastle, sytuacja kadrowa

Bournemouth – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Ryan Fredericks Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Kilka dni Kontuzja łydki Kilka dni Emiliano Marcondes Uraz stopy Uraz stopy Powrót: Kilka dni Uraz stopy Kilka dni Tyler Adams Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek lutego 2024 Uraz ścięgna udowego Początek lutego 2024 Neto Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Kilka dni Uraz kostki Kilka dni Lewis Cook Czerwona kartka (bezpośrednio) Powrót: Po 2 meczach Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 2 meczach Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Ryan Fredericks Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Kilka dni Kontuzja łydki Kilka dni Emiliano Marcondes Uraz stopy Uraz stopy Powrót: Kilka dni Uraz stopy Kilka dni Tyler Adams Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek lutego 2024 Uraz ścięgna udowego Początek lutego 2024 Neto Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Kilka dni Uraz kostki Kilka dni Lewis Cook Czerwona kartka (bezpośrednio) Powrót: Po 2 meczach Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 2 meczach

Newcastle - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Matthew Longstaff Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Nieznany Uraz więzadła krzyżowego Nieznany Harvey Barnes Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz kostki Koniec listopada 2023 Sven Botman Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Kilka dni Kontuzja kolana Kilka dni Alexander Isak Uraz nogi Uraz nogi Powrót: Nieznany Uraz nogi Nieznany Elliot Anderson Kontuzja pleców Kontuzja pleców Powrót: Początek stycznia 2024 Kontuzja pleców Początek stycznia 2024 Matthew Targett Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek grudnia 2023 Uraz ścięgna udowego Początek grudnia 2023 Dan Burn Kontuzja pleców Kontuzja pleców Powrót: Koniec stycznia 2024 Kontuzja pleców Koniec stycznia 2024 Bruno Guimarães Punkty dyscyplinarne Punkty dyscyplinarne Powrót: Po 1 meczu Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu Sandro Tonali Powody zawieszenia Powody zawieszenia Powrót: Po 32 meczach Powody zawieszenia Po 32 meczach Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Matthew Longstaff Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Nieznany Uraz więzadła krzyżowego Nieznany Harvey Barnes Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz kostki Koniec listopada 2023 Sven Botman Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Kilka dni Kontuzja kolana Kilka dni Alexander Isak Uraz nogi Uraz nogi Powrót: Nieznany Uraz nogi Nieznany Elliot Anderson Kontuzja pleców Kontuzja pleców Powrót: Początek stycznia 2024 Kontuzja pleców Początek stycznia 2024 Matthew Targett Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek grudnia 2023 Uraz ścięgna udowego Początek grudnia 2023 Dan Burn Kontuzja pleców Kontuzja pleców Powrót: Koniec stycznia 2024 Kontuzja pleców Koniec stycznia 2024 Bruno Guimarães Punkty dyscyplinarne Punkty dyscyplinarne Powrót: Po 1 meczu Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu Sandro Tonali Powody zawieszenia Powody zawieszenia Powrót: Po 32 meczach Powody zawieszenia Po 32 meczach

Bournemouth - Newcastle, ostatnie wyniki

Bournemouth w pięciu ostatnich meczach zanotowało cztery porażki i jedno zwycięstwo. Wisienkom udało się pokonać jedynie jeszcze niżej notowane Burnley. Z kolei Newcastle United na przestrzeni takiej samej liczby meczów zaliczyło dwie wygrane, remis i dwie przegrane.

Bournemouth - Newcastle, historia

Bilans spotkań bezpośrednich zdecydowanie lepiej wygląda dla Newcastle, które nie przegrało z Bournemouth od siedmiu meczów. W tym czasie odnotowano cztery zwycięstwa Srok i trzy remisy.

Bournemouth - Newcastle, kursy bukmacherskie

Bournemouth - Newcastle, przewidywane składy

Bournemouth Andoni Iraola 5-4-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Newcastle Eddie Howe Bournemouth Andoni Iraola 5-4-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Newcastle Eddie Howe Rezerwowi ▼ 6 Chris Mepham 7 David Brooks 8 Joe Rothwell 11 Dango Ouattara 15 Adam Smith 17 Luis Sinisterra 19 Justin Kluivert 24 Antoine Semenyo 42 Mark Travers 1 Martin Dubravka 3 Paul Dummett 11 Matt Ritchie 17 Emil Krafth 19 Javier Manquillo 20 Lewis Hall 29 Mark Gillespie 34 Lucas De Bolle 67 Lewis Miley Bournemouth Andoni Iraola 5-4-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Newcastle Eddie Howe Bournemouth Andoni Iraola 5-4-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Newcastle Eddie Howe Rezerwowi ▼ 6 Chris Mepham 7 David Brooks 8 Joe Rothwell 11 Dango Ouattara 15 Adam Smith 17 Luis Sinisterra 19 Justin Kluivert 24 Antoine Semenyo 42 Mark Travers 1 Martin Dubravka 3 Paul Dummett 11 Matt Ritchie 17 Emil Krafth 19 Javier Manquillo 20 Lewis Hall 29 Mark Gillespie 34 Lucas De Bolle 67 Lewis Miley

Bournemouth - Newcastle, kto wygra?

Bournemouth - Newcastle, transmisja meczu

Początek meczu Bournemuth - Newcastle zaplanowano na sobotę (11 listopada) na godzinę 18:30. Transmisja będzie dostępny tylko w Internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

