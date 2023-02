Bournemouth – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (24.02.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Jack Grealish

Przedostatni sobotni mecz w 25. kolejce Premier League to starcie beniaminka i mistrza Anglii. Bournemouth podejmie u siebie Manchester City.

Bournemouth – Manchester City, typy i przewidywania

Oczywistym faworytem do sięgnięcia po pełną pulę jest Manchester City. Obywatele to kandydat do obrony tytułu mistrza Anglii. Bournemouth broni się zaś przed spadkiem. Zawodnicy Pepa Guardioli wygrali jednak tylko jedno z pięciu wyjazdowych spotkań. To samo jest w przypadku domowych batalii drużyny Gary’ego O’Neila. Mimo wszystko spodziewamy się triumfu Manchesteru City, który dysponuje znacznie lepszym składem.

Bournemouth – Manchester City, sytuacja kadrowa

Gary O’Neil nie będzie miał do dyspozycji dwóch zawodników. Kontuzjowani są David Brooks i Lewis Cook. Pep Guardiola przy ustalaniu składu musi pominąć jedno nazwisko. Przez problemy zdrowotne wykluczony z udziału w meczu jest John Stones.

Bournemouth – Manchester City, ostatnie wyniki

W tabeli Premier League Bournemouth znajduje się tuż nad strefą spadkową. Wisienki robią, co mogą, aby uniknąć degradacji do Championship. Z pewnością pomogła w tym ostatnia wygrana z Wolverhampton, które także broni się przed spadkiem. Beniaminek zapunktował także kolejkę wcześniej. Tym razem zremisował z będącym w ligowej czołówce Newcastle.

Stwierdzenie, że Manchester City ma kryzys formy, byłoby krzywdzące. Fani tego klubu zgodzą się jednak, że Obywatele rozczarowali w dwóch ostatnich potyczkach. Pep Guardiola i spółka starają się obronić mistrzostwo Anglii. Tymczasem Manchester City tylko zremisował z Nottingham Forest. Poniżej oczekiwań zakończył się też pojedynek z RB Lipsk w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Obywatele do Anglii wrócili z remisem 1:1.

Bournemouth – Manchester City, historia

Pierwszy mecz bezpośredni w sezonie 2022/2023, odbył się w pierwszej połowie sierpnia. Wówczas Manchester City nie miał litości dla Bournemouth I wygrał aż 4:0.

Bournemouth – Manchester City, kursy bukmacherów

Bournemouth – Manchester City, przewidywane składy

Bournemouth: Neto; Smith, Stephens, Senesi, Zemura; Billing, Lerma; Ouattara, Traore; Tavernier; Solanke

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte; Rodri, Bernardo; Foden, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland

Bournemouth – Manchester City, kto wygra mecz?

Bournemouth – Manchester City, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 25 lutego. Jako arbiter główny zawody poprowadzi Paul Tierney. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 18:30. Transmisja na żywo będzie dostępna w Viaplay.