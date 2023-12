Bournemouth – Fulham: typy, kursy, zapowiedź (26.12.2023)

Bournemouth - Fulham, typy na mecz 19. kolejki Premier League. Wisienki mają za sobą kapitalne tygodnie i serię, którą trudno było sobie nawet wyobrazić. We wtorek o godzinie 16 zmierzą się u siebie z londyńczykami. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Imago/Pro Sports Images Na zdjęciu: Andreas Pereira

Bournemouth Fulham Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 grudnia 2023 13:00 .

Bournemouth – Fulham, typy i przewidywania

Angielskie drużyny nie próżnują, dlatego w drugi dzień świąt możemy śledzić ich boiskowe poczynania. We wtorek Bournemouth podejmie u siebie Fulham. Oba zespoły prezentują się nieźle, choć to Wisienki w ostatnich tygodniach punktują najlepiej w całej stawce. Będą więc faworytem starcia z londyńczykami, którzy w minionej kolejce sensacyjnie ulegli beniaminkowi. Mój typ – Bournemouth wygra.

Betclic 2/13 Bournemouth wygra Zagraj!

Bournemouth – Fulham, ostatnie wyniki

W ostatnich tygodniach Bournemouth jest sensacyjnie najlepiej punktującą drużyną w całej Premier League. Wisienki mają na koncie trzy kolejne zwycięstwa – najpierw rozprawiły się z Crystal Palace (2-0), później rozgromiły na Old Trafford Manchester United (3-0), a w minionej kolejce ograły Nottingham Forest (3-2). Ta seria pozwoliła im uciec od strefy spadkowej i awansować na dwunaste miejsce w ligowej tabeli.

Fulham przeplata lepsze występy z gorszymi, choć imponujące były spotkania z West Hamem i Nottingham Forest, zakończone identycznym zwycięstwem (5-0). W poprzedni weekend londyńczycy sensacyjnie przegrali u siebie z mizernym Burnley (0-2).

Bournemouth – Fulham, historia

Bournemouth nie jest dla Fulham zbyt wygodnym przeciwnikiem. Wisienki wygrały poprzednie spotkanie, rozgrywane w kwietniu tego roku. Londyńczycy po raz ostatni pokonali najbliższego rywala w 2019 roku.

Bournemouth – Fulham, kursy bukmacherskie

Faworytem w oczach bukmacherów jest Bournemouth. Kurs na zwycięstwo Wisienek wynosi najczęściej 2.12. W przypadku ewentualnej wygranej Fulham jest to nawet 3.35. Kurs na remis waha się natomiast między 3.50 a 3.70. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic, który proponuje zakład bez ryzyka do 200 zł. Wystarczy podczas rejestracji podać kod promocyjny Betclic GOAL.

Bournemouth – Fulham, przewidywane składy

Bournemouth: Neto, Smith, Zabarnyi, Senesi, Ouattara, Cook, Christie, Billing, Tavernier, Semenyo, Solanke

Fulham: Leno, Castagne, Adarabiayo, Bassey, Robinson, Palhinha, Cairney, Wilson, Pereira, Iwobi, Muniz

Bournemouth – Fulham, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Bournemouth 60% Remis 0% Wygrana Fulham 40% 5 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Bournemouth

Remis

Wygrana Fulham

Bournemouth – Fulham, transmisja meczu

Wtorkowy mecz 19. kolejki Premier League pomiędzy Bournemouth a Fulham rozpocznie się o godzinie 16:00. Transmisja tej rywalizacji odbędzie się za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.