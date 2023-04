Bournemouth – Brighton: typy, kursy, zapowiedź (04.04.2023)

Bournemouth - Brighton: typy i kursy na mecz Premier League. Zespoły te we wtorkowy wieczór odrobią zaległości w ramach siódmej kolejki.

Pressfocus Na zdjęciu: Dominic Solanke

Vitality Stadium Premier League Bournemouth Brighton 5.80 4.20 1.61 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 kwietnia 2023 20:48 .

Bournemouth – Brighton, typy i przewidywania

Dużo więcej jakości ma Brighton, które rywalizuje o udział w europejskich pucharach. Bournemouth stara się zaś o uniknięcie spadku z Premier League. Naszym zdaniem kluczowe dla rozstrzygnięcia tego spotkania jest miejsce jego rozegrania. Gospodarzem będzie Bournemouth, które ostatnio wygrywa u siebie. Z kolei Brighton nie zwyciężyło w żadnym z trzech poprzednich wyjazdowych spotkań. Nasz typ: wygrana Bournemouth.

Bournemouth – Brighton, sytuacja kadrowa

We wtorkowy wieczór Bournemouth nie wspomogą kontuzjowani Junior Stanislas i Ryan Frederiks. Brighton musi radzić sobie bez wracającego do zdrowia Jakuba Modera.

Bournemouth – Brighton, ostatnie wyniki

Na podstawie ostatnich meczów z udziałem Bournemouth, jasno widać iż wyjazdy nie są mocną stroną tej drużyny. Beniaminek w delegacji uległ: Manchesterowi City, Arsenalowi oraz Aston Villi. Przed własną publicznością Bournemouth ograło natomiast Fulham i Liverpool.

Niepokonane w pięciu ostatnich spotkaniach jest Brighton. Mewy w Premier League zgromadziły 8 na 12 możliwych punktów. Na Amex Stadium mogą żałować, że ich dorobek nie jest jeszcze większy. Podopieczni Roberto De Zerbiego tylko zremisowali z Leeds United i Brentford.

Bournemouth – Brighton, historia

Pierwszy mecz tych drużyn w sezonie 2022/2023, miał miejsce 4 lutego na Amex Stadium. Wówczas na gola czekaliśmy niemal do samego końca. Finalnie Brighton pokonało Bournemouth 1:0.

Bournemouth – Brighton, kursy bukmacherów

Jeżeli macie zamiar postawić zakład na ten pojedynek, to warto skorzystać z bonusu od depozytu 200% do 300 zł, który znajdziecie w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Bournemouth – Brighton, przewidywane składy

Bournemouth: Neto; Smith, Stephens, Senesi, Kelly; Ouattara, Rothwell, Lerma, Anthony; Billing; Solanke

Brighton: Steele; Veltman, Dunk, Webster, Estupinan; Gross, Caicedo; March, Mac Allister, Mitoma; Ferguson

Bournemouth – Brighton, kto wygra mecz?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Bournemouth 100% Remis 0% Wygrana Brighton 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Bournemouth

Remis

Wygrana Brighton

Bournemouth – Brighton, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się we wtorek 4 kwietnia. Początek meczu zaplanowany jest na godzinę 20:45. Transmisja na żywo będzie dostępna w Viaplay.

Bonus 200% do 300 zł z kodem GOAL Poleca Mariusz Pudzianowski Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.