Bournemouth – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (30.09.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Bournemouth Arsenal Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 września 2023 18:37 .

Bournemouth – Arsenal, typy i przewidywania

Arsenal przed tą serią gier ma na swoim koncie 14 punktów i zajmuje 5. miejsce w tabeli Premier League – traci 4 oczka do lidera, którym pozostaje obecny mistrz Anglii – Manchester City. Kolejnym rywalem Kanonierów będzie znajdujące się tuż nad strefą spadkową Bournemouth. Na papierze pojedynek na Vitality Stadium powinien być “spacerkiem” dla podopiecznych Mikela Artety, ale zobaczymy, jak będzie w praktyce.

The Gunners mają zdecydowanie lepszą kadrę od The Cherries i w ostatnim czasie bardzo dobrze wypadają w starciach przeciwko Wisienkom. Nasz typ: wygrana Arsenalu.

Bournemouth – Arsenal, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy najprawdopodobniej zabraknie Ryana Fredericksa, Alexa Scotta, Emiliano Marcondesa, Lloyda Kelly’ego oraz Chrisa Mephama. Po stronie gości niepewny jest występ takich zawodników jak Declan Rice, Bukayo Saka czy Leandro Trossard, a na pewno nie zagrają Gabriel Martinelli, Thomas Partey i Jurrien Timber.

Bournemouth – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Ryan Fredericks Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Kilka dni Kontuzja łydki Kilka dni Alex Scott Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Koniec października 2023 Kontuzja kolana Koniec października 2023 Emiliano Marcondes Uraz stopy Uraz stopy Powrót: Kilka dni Uraz stopy Kilka dni Lloyd Kelly Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Koniec października 2023 Kontuzja łydki Koniec października 2023 Chris Mepham Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec października 2023 Uraz mięśnia Koniec października 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Ryan Fredericks Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Kilka dni Kontuzja łydki Kilka dni Alex Scott Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Koniec października 2023 Kontuzja kolana Koniec października 2023 Emiliano Marcondes Uraz stopy Uraz stopy Powrót: Kilka dni Uraz stopy Kilka dni Lloyd Kelly Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Koniec października 2023 Kontuzja łydki Koniec października 2023 Chris Mepham Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec października 2023 Uraz mięśnia Koniec października 2023

Arsenal - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Jurrien Timber Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Koniec stycznia 2024 Kontuzja kolana Koniec stycznia 2024 Thomas Partey Uraz pachwiny Uraz pachwiny Powrót: Połowa października 2023 Uraz pachwiny Połowa października 2023 Gabriel Martinelli Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Nieznany Uraz ścięgna udowego Nieznany Declan Rice Kontuzja pleców Kontuzja pleców Powrót: Niepewny Kontuzja pleców Niepewny Leandro Trossard Uraz uda Uraz uda Powrót: Niepewny Uraz uda Niepewny Bukayo Saka Stłuczenie Stłuczenie Powrót: Niepewny Stłuczenie Niepewny Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Jurrien Timber Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Koniec stycznia 2024 Kontuzja kolana Koniec stycznia 2024 Thomas Partey Uraz pachwiny Uraz pachwiny Powrót: Połowa października 2023 Uraz pachwiny Połowa października 2023 Gabriel Martinelli Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Nieznany Uraz ścięgna udowego Nieznany Declan Rice Kontuzja pleców Kontuzja pleców Powrót: Niepewny Kontuzja pleców Niepewny Leandro Trossard Uraz uda Uraz uda Powrót: Niepewny Uraz uda Niepewny Bukayo Saka Stłuczenie Stłuczenie Powrót: Niepewny Stłuczenie Niepewny

Bournemouth – Arsenal, ostatnie wyniki

Trzy ostatnie spotkania Bournemouth to zwycięstwo nad Stoke City 2:0 w 3. rundzie Pucharu Ligi Angielskiej, porażka 1:3 z Brighton & Hove Albion oraz bezbramkowy remis z Chelsea w Premier League. Arsenal w tym samym czasie pokonał Brentford 1:0 w EFL Cup, na ligowym podwórku zremisował 2:2 z Tottenhamem Hotspur, a w 1. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów gładko rozprawił się z holenderskim PSV Eindhoven (4:0).

Bournemouth – Arsenal, historia

Kanonierzy wypadają dużo lepiej od Wisienek w bezpośredniej rywalizacji. Jeżeli przeanalizujemy pięć poprzednich meczów pomiędzy tymi drużynami, to odnotujemy aż cztery zwycięstwa Arsenalu i jeden remis. Bournemouth w tym czasie ani razu nie triumfowało.

Bournemouth – Arsenal, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu są goście. Kurs na wygraną Bournemouth wynosi około 5.80, a typ na zwycięstwo Arsenalu to mniej więcej 1.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.70. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Bournemouth – Arsenal, przewidywane składy

Bournemouth (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Arsenal (Przewidywany skład) 4-3-3 Bournemouth (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Arsenal (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy ▼ Andoni Iraola Mikel Arteta Rezerwowi ▼ 7 David Brooks

8 Joe Rothwell

11 Dango Ouattara

15 Adam Smith

17 Luis Sinisterra

20 Ionut Radu

22 Hamed Junior Traorè

24 Antoine Semenyo

25 Marcos Senesi Aaron Ramsdale 1

Emile Smith-Rowe 10

Jakub Kiwior 15

Cedric Soares 17

Takehiro Tomiyasu 18

Reiss Nelson 24

Mohamed Elneny 25

Kai Havertz 29 Bournemouth (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Arsenal (Przewidywany skład) 4-3-3 Bournemouth (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Arsenal (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy ▼ Andoni Iraola Mikel Arteta Rezerwowi ▼ 7 David Brooks

8 Joe Rothwell

11 Dango Ouattara

15 Adam Smith

17 Luis Sinisterra

20 Ionut Radu

22 Hamed Junior Traorè

24 Antoine Semenyo

25 Marcos Senesi Aaron Ramsdale 1

Emile Smith-Rowe 10

Jakub Kiwior 15

Cedric Soares 17

Takehiro Tomiyasu 18

Reiss Nelson 24

Mohamed Elneny 25

Kai Havertz 29

Bournemouth – Arsenal, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Bournemouth 0% remisem 0% zwycięstwem Arsenalu 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Bournemouth

remisem

zwycięstwem Arsenalu

Bournemouth – Arsenal, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie - na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Vitality Stadium już w najbliższą sobotę, 30 września o godzinie 16:00.

Bonus 1660+250 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.