Borussia Dortmund – Wolfsburg: typy, kursy, zapowiedź (07.05.2023)

Borussia Dortmund – Wolfsburg, typy i przewidywania

Feralny remis z Bochum sprawił, że Borussia Dortmund znów jest zależna od Bayernu Monachium. Jeśli Bawarczycy się nie potkną, zgarną kolejny puchar za mistrzostwo Niemiec. Piłkarze z Dortmundu wiedzą, że muszą zrobić swoje i wygrać z Wolfsburgiem. W obecnym sezonie Wilki na własnym stadionie pokonały Borussię 2:0. Podopieczni Edina Terzicia na pewno będą chcieli wziąć odwet. Bo i stawka meczu jest ogromna. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Borussia Dortmund – Wolfsburg, ostatnie wyniki

Zbyt często w ostatnim czasie Borussii Dortmund przytrafiały się wpadki. W poprzedniej kolejce remis ze słabiutkim Bochum, wcześniej z kolei pewna wygrana aż 4:0 z Eintrachtem. Remis 3:3 z VFB Stuttgart ciężko wytłumaczyć. Ogółem patrząc, ekipa z Dortmundu wygrała tylko dwa z poprzednich pięciu meczów.

Wolfsburg po kilku słabszych spotkaniach złapał wiatr w żagle. Wilki wyglądały słabo w meczach z Augsburgiem, Borussią Moenchengladbach i Bayerem Leverkusen. Później jednak wygrały z Bochum 5:1 i z Mainz 3:0.

Borussia Dortmund – Wolfsburg, sytuacja kadrowa

Jak to w przypadku Borussii Dortmund w tym sezonie bywa, wielu zawodników nie będzie mogło zagrać w najbliższym spotkaniu z powodu kontuzji. Niedostępni są Duranville, Meunier i Morey Bauza. Oprócz tego niepewny jest stan zdrowia Coulibaly’ego, Guerreiro i Schlotterbecka.

Wolfsburg do Dortmundu uda się osłabiony brakiem kilku kontuzjowanych zawodników. Urazy wykluczyły z rywalizacji Lacroixa, Nmechę, Paredesa i Paulo Otavio. Do kadry wraca jednak zawieszony w poprzednim meczu Mickey van de Ven.

Borussia Dortmund – Wolfsburg, historia

W meczu 14. kolejki Bundesligi Wolfsburg na własnym stadionie pokonał Borussię Dortmund 2:0. Wilki popisały się wówczas znakomitą skutecznością. Było to jednak ich jedyne zwycięstwo licząc poprzednie pięć spotkań między tymi drużynami. Pozostałe cztery zakończyły się zwycięstwami Dortmundczyków.

Borussia Dortmund – Wolfsburg, kursy bukmacherskie

Gospodarze są wyraźnymi faworytami bukmacherów przed niedzielnym meczem. Kurs na Borussię Dortmund wynosi tylko 1.50, podczas gdy typ na wygraną Wolfsburga to nawet 5.80. Jeśli chodzi o remis, jest to mniej więcej 5.00. Jeśli chcecie obstawiać ten mecz, warto zapoznać się z ofertą bukmachera Fortuna. Oferuje on bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby z niego skorzystać, wystarczy, że użyjecie naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Borussia Dortmund – Wolfsburg, kto wygra

Borussia Dortmund – Wolfsburg, przewidywane składy

Borussia Dortmund – Wolfsburg, transmisja

Mecze Bundesligi w tym sezonie transmitowane są jedynie na platformie streamingowej Viaplay. Tam też obejrzycie starcie Borussii Dortmund z Wolfsburgiem. Mecz skomentują Rafał Wolski i Tomasz Urban.

