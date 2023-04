Pressfocus Na zdjęciu: Marco Reus

Borussia – Union, typy i przewidywania

Bardzo źle wyglądała Borussia Dortmund na tle Bayernu Monachium w ostatnim meczu ligowym. Rywal bez problemu przełamywał jej defensywę. Edin Terzic ma wiele do poprawy przed meczem z Unionem Berlin, który w tym sezonie jest jedną z najlepszych drużyn w Bundeslidze. W rundzie jesiennej Żelaźni okazali się lepsi, dlatego zespół z Dortmundu na pewno będzie chciał odpłacić się za bolesną porażkę 0:2.

Union Berlin utrzymuje się w czołówce Bundesligi i wciąż pozostaje na dobrą sprawę w grze o mistrzostwo Niemiec. To z kolei byłoby wydarzeniem bezprecedensowym, bo Żelaźni nigdy jeszcze po trofeum nie sięgnęli. Strata do liderującego Bayernu przed rozpoczęciem 27. kolejki wynosi zaledwie cztery punkty. Wysoką pozycję w Bundeslidze Union zawdzięcza znakomitej grze defensywnej. Stracił w tym sezonie najmniej bramek ze wszystkich drużyn – 28. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Borussia – Union, ostatnie wyniki

Borussia ma w ostatnim czasie kłopoty z regularnością Zespół wygrał wysoko z FC Koeln, jednak z uwagi na porażkę z Chelsea odpadł z Ligi Mistrzów. Lipsk wyrzucił ją również z rozgrywek pucharu Niemiec, wygrywając 2:0. Porażka z Bayernem Monachium kosztowała natomiast utratę pozycji lidera. Trzy dotkliwe przegrane w pięciu meczach to zły prognostyk.

W ćwierćfinale pucharu Niemiec Union Berlin musiał uznać wyższość Eintrachtu, który wygrał 2:0. Wcześniej Żelaźni wygrali jednak z Orłami w Bundeslidze, w takim samym stosunku. Nie mieli także problemu, żeby pokonać VFB Stuttgart.

Borussia – Union, sytuacja kadrowa

Wciąż niezdolny do gry jest Morey Bauza, na którego mocno liczy Edin Terzic. Oprócz Hiszpana z urazami zmagają się również Haller i Meunier. Niepewny jest także stan zdrowia Nico Schlotterbecka.

W barwach Unionu na pewno nie zobaczymy w sobotę Andrasa Schafera, który od wielu miesięcy nie pojawił się na boisku z powodu kontuzji. Dolegliwości po meczu z Eintrachtem zgłaszał również Paul Seguin, który opuścił wówczas boisko już w przerwie.

Borussia – Union, historia

Jeszcze do niedawna Borussia Dortmund mogła pochwalić się dobrym bilansem przeciwko Unionowi. Zespół z Berlina w tym sezonie pokonał BVB w meczu ligowym na własnym stadionie 2:0. Było to jednak dopiero drugie zwycięstwo Żelaznych nad Borussią w ostatnich latach.

Borussia – Union, kursy bukmacherskie

To w Borussii Dortmund bukmacherzy przed sobotnim meczem widzą faworyta. Kurs na zwycięstwo BVB wynosi 1.63, podczas gdy typ na Union Berlin to nawet 5.60. Remis bukmacherzy wyceniają na ok. 4.30.

Borussia – Union, kto wygra

Borussia – Union, przewidywane składy

Borussia – Union, transmisja

Prawa do transmisji meczów Bundesligi posiada Viaplay. To właśnie na tej platformie streamingowej obejrzycie sobotni mecz Borussii Dortmund z Unionem Berlin. Początek rywalizacji o godzinie 15:30.

