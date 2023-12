IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Milan Skriniar

Borussia Dortmund Paris Saint-Germain

Borussia – PSG, typy bukmacherskie

Borussia Dortmund, lider grupy F Ligi Mistrzów, już w środę ugości przed własną publicznością Paris Saint-Germain. Niemiecki zespół ma już zagwarantowane wyjście z grupy, natomiast piłkarze Luisa Enrique muszą wygrać, aby nie oglądać się za własne plecy i brać udział w Champions League na wiosnę. Zbliżający się mecz zapowiada się niezwykle ciekawie, a ja jednak spodziewam się małej liczby bramek. Mój typ: Liczba goli poniżej 2.5

Borussia – PSG, ostatnie wyniki

Borussia Dortmund w obecnie trwającej kampanii prezentuje się solidnie, jednak w ostatnich tygodniach drużyna przeżywa zniżkę formy. Podopieczni Edina Terzicia w pięciu ostatnich spotkaniach zdołali odnieść dwa zwycięstwa (4:2 z Borussią Monchengladbach i 3:1 z Milanem w Lidze Mistrzów), zanotować jeden remis (1:1 z Bayerem Leverkusen) i ponieść dwie porażki (0:2 z VfB Stuttgart w Pucharze Niemiec i 2:3 z RB Lipskiem).

Zastrzeżeń do formy PSG w Ligue 1 nie ma, jednak ich dyspozycja w Lidze Mistrzów jest poniżej oczekiwań. Nieprzypadkowo francuska drużyna przed ostatnią kolejką nie ma jeszcze zagwarantowanego awansu do kolejnej rundy Champions League. Piłkarze Luisa Enrique w pięciu ostatnich spotkaniach zdołali odnieść cztery zwycięstwa (3:0 z Reims, 5:2 z Monaco, 2:0 z Le Havre i 2:1 z Nantes), a także zanotować jeden remis (1:1 z Newcastle United w Lidze Mistrzów).

Borussia – PSG, historia

W tym sezonie obie drużyny miały już okazje stanąć naprzeciw siebie. We wrześniu PSG pokonało Borussię Dortmund 2:0. Wcześniejsze cztery potyczki tych zespołów kończyły się po jednym zwycięstwie, a także dwoma remisami.

Borussia – PSG, kursy bukmacherskie

Faworytem środowego spotkania według bukmacherów jest Paris Saint-Germain, choć to za zespołem Borussii Dortmund tego dnia będzie przemawiał atut własnego boiska oraz głośnego dopingu. Jeśli rozważasz typ na wygraną niemieckiego zespołu, to kursy na takie zdarzenie sięgają nawet 3.80, podczas gdy na zwycięstwo PSG oscylują w granicach 1.87 – 1.90. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Zakładając nowe konto z kodem GOAL można otrzymać bonus powitalny w wysokości aż do 3755+600 zł. W jego skład wchodzi między innymi freebet 35 zł.

Borussia – PSG, kto wygra?

Borussia – PSG, przewidywane składy

Borussia Dortmund Edin Terzic 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Borussia Dortmund Edin Terzic 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Rezerwowi ▼ 2 Mateu Morey 24 Thomas Meunier 27 Karim Adeyemi 33 Alexander Meyer 42 Hendry Blank 9 Goncalo Ramos 15 Danilo Pereira 26 Nordi Mukiele 28 Carlos Soler 29 Bradley Barcola 30 Alexandre Letellier 33 Warren Zaïre-Emery 80 Arnau Tenas Borussia Dortmund Edin Terzic 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Borussia Dortmund Edin Terzic 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Rezerwowi ▼ 2 Mateu Morey 24 Thomas Meunier 27 Karim Adeyemi 33 Alexander Meyer 42 Hendry Blank 9 Goncalo Ramos 15 Danilo Pereira 26 Nordi Mukiele 28 Carlos Soler 29 Bradley Barcola 30 Alexandre Letellier 33 Warren Zaïre-Emery 80 Arnau Tenas

Borussia – PSG, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Polsat Sport Premium 1. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na Signal Iduna Park już w środę (13 grudnia) o godzinie 21:00.

